„S tebou v čele strana skončí!“ Hrnko zkritizoval Danka a naznačil kandidaturu šéfa SNS

Hrnko naznačuje, že by Danko mohl opět kandidovat na předsedu strany. Ten však svou kandidaturu nepotvrdil.

Podle médií bývalý šéf Národní rady nedávno prohlašoval, že kandidovat nehodlá.

„Nevyjadřuji se k těmto věcem, dokud si neposlechnu zástupce každého okresu,“ uvedl Danko pro TASR.

Dodal, že zatím se nesetkal se všemi. Zdůraznil, že se vyjádří, až když obejde všechny okresní rady. Dodal, že vidí prostor i na spolupráci národních sil.

Hrnko Dankovi vzkazuje, že v čele s ním strana skončí, ve vedení preferuje Radovana Baláže. SNS by si měla volit předsedy na sněmu 12. září.

Místopředseda SNS na sociální síti poznamenal, že Danko si hrozbami a sliby zavazuje budoucí delegáty na sněm.

„Chodí po Slovensku (na které si celé čtyři roky ani nevzpomněl) a pokračuje ve svém ‚ich-erzählungu‘:‚Já jsem se poučil, já už vím, jak je to nutné dělat, jedině já jsem schopen stranu zvednout opět na nohy,“ přiblížil.

Hrnko dodal, že od bývalého šéfa Národní rady zazněly sliby týkající se lukrativních funkcí.

„Podle mých informací jsi už cca 40 slíbil post místopředsedy a cca 70 míst v první desítce na kandidátce. Jsou to plané sliby, neboť s tebou v čele SNS skončí!“ adresoval Hrnko svou kritiku Dankovi.

Nevidí proto jinou cestu pro SNS jako změnu vedení.

V dřívějším příspěvku Hrnko deklaroval, že udělá vše pro to, aby se stal předsedou poslanec SNS Radovan Baláž. Hrnko je přesvědčen, že by obnovil kolektivní vedení strany, aby „se v SNS opět vážil hlas a slovo její členské základny a že by měla opět šanci oslovit slovenskou veřejnost“.

„Hlavně jsme nehráli divadlo“

V dubnu jsme psali o tom, že místopředsedkyně SNS Eva Smolíková jednou uvedla předpoklad, že Danko bude znovu kandidovat na funkci předsedy SNS. Dodala však, že pokud by se tak stalo, měl by její podporu.

Andrej Danko v reakci na osobní názor místopředsedkyně oznámil, že naopak zvažuje definitivní odchod z politiky.

„Nikdy jsem se nevyjádřil, že budu znovu usilovat o post předsedy SNS. Po neúspěšných volbách je přirozené, že každý složí funkci. Deset let jsem působil ve vysoké stranické funkci na úkor své rodiny a zdraví a zvažuji definitivní odchod z politiky, nikoli kandidování na funkci předsedy SNS,“ uvedl Danko.

Bývalý předseda slovenského parlamentu následně dodal, že činnost nynějšího politického vedení Slovenska je v rozporu s jeho vlastními představami o tom, co je skutečnou náplní činného politického jednání. Odpor v něm vyvolávají především „nedůstojné statusy předsedy vlády a parlamentu na sociální síti, které lidem nepomohou řešit jejich problémy“.

Danko zároveň poznameal, že práce minulé vlády, jejíž součástí byla strana SNS, určitě nebyla bezúhonná, ale přitom se za každou cenu snažila najít řešení problémů a nevymlouvala se. Dodává, že si tehdejší vláda nepletla politiku s komedií.

„Hlavně jsme nehráli divadlo,“ podotkl Danko.