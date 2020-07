„Jsem pako.“ Matovič se rozzuřil kvůli lynčování politiků

„Právě končí šestý týden, co se někdo celému Slovensku snaží ze záhadných důvodů vsugerovat, že nejzásadnějším úkolem na Slovensku je posuzovat současné skutky politiků podle jejich diplomek z dob, kdy politiky nebyli,“ uvedl na začátek Matovič.

V této situaci vrcholný slovenský činitel docela upřímně hodnotí i sebe.

„Jasné, jsem pako, když jsem si naivně myslel, že v mé diplomce mám všechno citované, jak se patří. Evidentně jsem neměl, je to hanba a je mi to líto. Že jsem to měl mít v pořádku? Jasné, měl, jako by to byla moje starost tehdy jediná. Holt, mléko je rozlité,“ konstatoval premiér.

Další kritickou poznámku adresuje slovenskému Denníku N, který rozjel plagiátorské téma.

„Věřím, že už si dá Denník N pohov, protože pokud to má pokračovat dalšími politiky koalice, už to nebude ani jen náznakem spravedlivého investigativního, ale jen selektivního lynče zavánějící obsesí vůči nepohodlným politikům,“ stojí v příspěvku předsedy vlády.

V závorkách Matovič dodal, že se dvěma vysoce postaveným politikům Denník N v nedávné minulosti jaksi „zapomněl“ věnovat, ačkoli disponoval informacemi o jejich pochybně získaném vzdělání a praxi.

„Milostivě je prošel mlčením,“ uvedl.

Na závěr komentáře autor poukázal na nutnost se zabývat prioritami.

„Doufám, že jsem tímto nedosáhl opaku a moji koaliční kolegové se budou moci v této mimořádně vážné době pro Slovensko soustředit na svou práci a nebudou ztrácet čas ‚řešením‘ něčeho, co i tak nikomu reálně nepomůže,“ napsal Matovič.

„Netrapte se“

K dotyčnému tématu se vyslovili sledující sociální sítě.

„Radost je vládnout takovému národu, kde je největším problémem diplomka před 20 lety. Vybodněte se na podrazy a řešte problémy, které trápí obyčejné lidi. Podrazy byly a taky budou,“ napsala Jarmila Tokárová

„Nevolili jsme naše politiky pro to, aby nám ukazovali své diplomky, ale pro to, aby uklidili v tomto státě, aby zastavili korupci, zavřeli podvodníky a pracovali na zvýšení životní úrovně obyvatelstva, aby si nějaký podvodník nekupoval jachty za naše daně. Nechte konečně vládu vládnout, vždyť na to mají právoplatný mandát od voličů, kteří chtěli změnu!“ zareagovala Jana Vajdová

„Netrapte se. Je třeba pokračovat dále v úklidu Augiášova chlévu , tak se neotáčejte dozadu, ale dívejte se dopředu, kolik vás ještě čeká práce,“ vyzvala Naďa Novosadová Faltínková.