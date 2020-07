Slovenské přednosty již nemá „lustrovat“ veřejnost. Podněty sbírá opozice

Poslanec Richard Raši, který působí v nové straně, vyzval zároveň občany, aby jim i nadále podněty posílali. Podle slov šéfa poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoše bude mít zbytek přednostů na starost resort vnitra.

„Dostali jsme přibližně 20 podnětů, které momentálně prověřujeme. Některé z nich vypadají být celkem vážné,“ uvedl Raši a jako příklad uvedl podnět, kde upozorňuje jeden z občanů na to, že přednosta si postavil nemovitost na cizím pozemku.

Dodal, že po prověření všech podnětů dojde k jejich medializaci, dojít by k tomu mělo podle něj ve druhé polovině léta.

Opozice se dlouhodobě kriticky staví k výběru přednostů okresních úřadů ze strany vládnoucího hnutí OĽaNO. Z jejich strany zní taková slova jako netransparentnost a porušování předvolebních slibů. Raši již dříve namítal, že ač lidé posílali hnutí Igora Matoviče podněty, nikdy nebyly zveřejněny. Kvůli tomu vyzval veřejnost, aby podněty posílali i jim.

Michal Šipoš z OĽaNO také konstatoval, že zbytek přednostů úřadů by mělo vybírat ministerstvo vnitra. Podle něj zbývá obsadit ještě 16 míst. Za zmínku stojí i to, že vláda prozatím jmenovala 53 přednostů a další tři má jmenovat v nejbližší době.

„Chtěli bychom rozšířit možnost ucházení se do těchto funkcí o co nejvíce kandidátů, chceme proto požádat ministerstvo vnitra o spolupráci,“ konstatoval Šipoš.

Dále zmínil, že podmínky na výběrové konání by podle něj zveřejnil resort vnitra. „Oni by měli v rámci svých možností a schopností i prověřit uchazeče,“ řekl s tím, že tedy uchazeče na šéfy obecních úřadů by neměla prověřovat veřejnost prostřednictvím zasílání podnětů.

Nové hnutí Hlas-SD

Připomeňme, že na konci června Pellegrini představil název své nové strany Hlas-SD s tím, že subjekt má být hlasem sociálně odkázaných, pracujících, ale i hlasem korektní opozice a regionů.

„Slovenskem se v takové době musí nést hlas naděje, hlas silné sociální politiky, hlas odbornosti a profesionality,“ dodal s tím, že strana má ambici být také hlasem těch, na které současná vláda zapomněla.

Rovněž zopakoval, že subjekt má stát i na protifašistickém pilíři. Kromě toho bývalý slovenský premiér představil i dalších 15 mladých tváří, které budou součástí jeho strany.

Jeden ze zakládajících členů subjektu, Michal Bartek, apeloval na mladé lidi, aby se nebáli přihlásit k sociální demokracii na Slovensku. Argumentoval tím, že budou hájit i jejich zájmy.

Nový projekt chce jít podle Pellegriniho ve svém financování od počátku transparentní cestou. Odmítá, že by za stranou v pozadí stál někdo jiný než oni sami. Finančně navíc mají přispívat i sami zakladatelé. Strana hodlá veřejnost o financování informovat.