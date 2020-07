„Manžel stoupl do smradu.“ Promluvila manželka Kyselici. Zanechala tajemný vzkaz protivníkům

„Ano, všude kolem posloucháme, prý je politika špinavá. Je to bohužel pravda. Plná bláta, bahna a výkalů. A ten můj se stejně rozhodl vstoupit do toho smradu. Plný nápadů a vůle se v něm brodit,“ píše Kyselicová na Facebooku.

„Komu to tak moc může vadit? Nad odpovědí ani není potřeba dlouho přemýšlet. Ne, nebyli jsme naivní, počítali jsme s tím. Je a bude to těžké, ale já stále nepřestávám věřit, že Boží mlýny melou pomalu, ale `proklatě jistě`,“ dodala manželka současného státního tajemníka na Ministerstvu vnitra SR.

„Kdokoliv z občanů Slovenské republiky by při potvrzení takové skutečnosti porušil zákon o utajovaných skutečnostech. V případě, že bych vám řekl ne, tak mi zřejmě zase nebudete věřit vy. S otázkami tohoto typu se s důvěrou obraťte na ministerstvo obrany,“ prohlásil v pondělí pro slovenský Denník N sám Lukáš Kyselica.

Reakce politiků

Místopředseda NR SR a vládní strany Za lidi Juraj Šeliga dříve na své facebookové stránce prohlásil, že Kyselica porušil zákon a měl by vyvodit osobní odpovědnost.

„Hledíc na to právnicky je zřejmé, že pan Kyselica porušil zákon, protože jako voják, což příslušníci vojenského zpravodajství jsou, se aktivně účastnil předvolební kampaně. To se nesmí, to mají vojáci, policisté, nebo například aktivní soudci zakázané,“ napsal Šeliga. Poukázal také na to, že Kyselica veřejnosti nemůže říci nic, protože je vázán mlčenlivostí. „Nemůže říci, jaké úkoly plnil, co dělal a co nedělal. Zbývá nám pochybnost a mírná pachuť,“ míní místopředseda strany Za lidi.

Opoziční strana Směr vyzvala Kyselicu, aby se vzdal své funkce a mandátu. Strana se totiž stejně domnívá, že státní tajemník resortu vnitra porušil svým jednáním zákon o státní službě profesionálních vojáků. „Pan Kyselica sloužil v tajné službě ministerstva obrany od října 2019 do 19. března 2020, tedy během celé volební kampaně byl členem tajné služby. Je každému jasné, že sloužil věrně Igorovi Matovičovi, protože ho odměnil třetím místem na své kandidátce v době, kdy byl Kyselica agentem. Co může být větším důkazem politické práce Igora Matoviče v destruovaných demokracie, jak zneužití agenta v politickém boji,“ píše Směr-SD ve svém profilu na sociální síti.

Dnes přibližně v 16 hodin slovenský Denník N informoval, že Lukáš Kyselica končí na ministerstvu vnitra.