„Výsměch právnímu státu.“ Reakce činitelů na tajného agenta Kyselicu ve slovenské politice

Slovenští činitelé reagují na skandál na politické scéně poté, co vyšlo najevo, že agent vojenské tajné služby Lukáš Kyselica se účastnil voleb a následně obsadil vlivný vládní post.

Igor Matovič o Kyselicovi píše jako o „odcházejícím hrdinovi“.

„Lukáš Kyselica nám včera oznámil, že se rozhodl odejít z postu státního tajemníka na Ministerstvu vnitra,“ uvedl Matovič na začátku svého postu po zvolání na adresu Kyselici: „Hrdina odchází.“

„Podle mých informací ho lidé blízcí Petru Pellegrinimu ve vedení Vojenského zpravodajství chtěli před volbami zneužít pro rozvrat našeho hnutí OLANO zevnitř. Chtěli dosáhnout rozpadu hnutí a za jakoukoli cenu zabránit tomu, abychom mohli sestavit vládu… nepodařilo se,“ uvedl slovenský premiér a dodal: „Tajné služby vůči svým oponentům zneužívají jen ti nejperverznější diktátoři.“

Chmelár

Eduard Chmelár hovoří o výsměchu právnímu státu a o neexistujících mantinelech vlády Igora Matoviče.

Mdlé přijetí informací o tajném agentovi ve slovenské politice lze podle jeho názoru vysvětlit pouze „dovolenkovou sezónou“. Reakce vládních politiků na tyto informace byly z jeho pohledu „neskutečné“.

„Člověk neví, zdali se má smát či plakat,“ uvedl Chmelár na svých sociálních sítích a dodal: „Chování premiéra, ministra vnitra a ministra obrany vyvolává podezření, že politické hnutí OLANO disponovalo v předvolebním zápase informacemi z prostředí Vojenského zpravodajství.“

To je podle jeho názoru skandál, při němž by v „normální zemi“ padla vláda a důvěryhodnost ke Slovensku by byla na bodu nula. „Když ještě uvážíme, z jakého prostředí pocházejí takové typy, jako Naď či Valášek, nemůžeme se vyhnout odůvodněnému podezření, že tento stát ovládají lidé, kteří sledují jiné než slovenské zájmy,“ uvedl Eduard Chmelár.

„Soudný člověk se musí ptát, kde má tento výsměch právnímu státu hranice, jak má tato vláda nastavené mantinely a co se ještě musí stát, aby premiér Matovič konal a netvářil se, že se nic neděje,“ dodal k situaci.

„Tohle tu ještě nebylo“ – Blaha

„Tohle tady ještě nebylo. Trojka na kandidátce OLANO Lukáš Kyselica během volební kampaně působil jako tajný agent vojenského zpravodajství,“ uvedl na svém Facebooku Luboš Blaha a dodal, že nyní všichni čekají na „nové cirkusové představení“ premiéra Igora Matoviče, kde slovenskému národu „se slzami v očích vysvětlí, že je vlastně všechno v pořádku“.

Podle názoru Blahy se bude Matovičova vláda snažit svalit tento skandál na politického konkurenta Roberta Fica, jelikož „Fico je univerzální zaklínadlo“ a Matovič prý přijde na to, jak z toho všeho obvinit politickou stranu Směr.

„Ve skutečnosti jde o neuvěřitelný skandál,“ uvedl s tím, že pokud by se to stalo jeho politické straně Směr, tak „už by tu byla plná náměstí, transparenty, hotdogy a tak“.

„Nejhorší je na tom, že nikdo nemá tušení, zda Kyselica jako tajný agent infiltroval OLANO a následně ministerstvo vnitra, nebo naopak jako agent Igora Matoviče infiltroval vojenské zpravodajství. Jedno je horší než druhé,“ uvedl Luboš Blaha.

Podle názoru politika „neobstojí ani jako vtip“, že se nyní bude předstírat, že Matovič nevěděl Kyselicovi příslušnosti k slovenským tajným službám.