Na Slovensku zasahuje opět NAKA. Řeší korupci ve Správě státních hmotných rezerv SR

Policie informovala, že momentálně zasahuje v rámci akce Rezerva a pokračuje ve vyšetřování.

„Národní kriminální agentura v rámci akce Rezerva pokračuje ve vyšetřování případu z prostředí Správy státních hmotných rezerv SR a od rána vykonává zajišťovací úkony v Žilinském a Trenčínském kraji. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování momentálně není možné poskytnout bližší informace,“ napsala na sociální síti.

Nejedná se o první zásah

Připomeňme, že v této věci se nejedná o první zásah NAKA. V dubnu zasahovala Národní kriminální agentura přímo u bývalého předsedy Správy státních hmotných rezerv Kajetána Kičury, který se na veřejnosti zviditelnil nákupem ochranných prostředků během začátku krize, kterou způsobil nový koronavirus. Kromě toho jde o člověka poměrně blízkého předsedovi Směru-SD Robertovi Ficovi.

Domovní prohlídka se měla odehrávat právě u exšéfa úřadu státních rezerv poté, co bylo medializováno, že nejsou téměř žádné zásoby ochranných prostředků v jeho úřadě při březnovém začátku koronavirové krize. Prohlídka se týkala podezření v souvislosti s machinacemi při veřejných zakázkách.

Kičura pochází z Kysuc, kde žil až do jmenování do této funkce v roce 2012. Jeho úřad byl zodpovědný za nákup různorodého materiálu v době krize. V jeho případě šlo o milionové nákupy.

Kičura se na veřejnosti „proslavil“ po letošním nákupu ochranných prostředků, kdy byly nakoupeny testovací soupravy, které po nějakém čase a jmenování nové vlády kritizoval i premiér Igor Matovič.

Odvolání z funkce

Právě jeho vláda Kičuru brzy z funkce odvolala. Ten ještě před tímto krokem vypověděl na NAKA, co sám na tiskové konferenci potvrdil. Šlo o souvislosti se smlouvami na Správě státních hmotných rezerv.

Kičura se netají tím, že je v blízkém okruhu přátel šéfa Směru Roberta Fica. Zná se s ním více než 20 let. „Považuji ho za mého přítele a věřím, že i on mě. Vážím si ho za to, co v životě dokázal,“ hlásal na Ficovu adresu Kičura.

Později se také ukázalo, že Kičurův syn po nákupu rychlotestů podezřele levně koupil dva byty v centru hlavního města. Jejich cenu nevysvětlil a mluvil i o náhodě. Ohledně této záležitosti portál Sme poznamenává, že na listu vlastnictví není zapsáno žádné zástavní právo, což signalizuje, že Kičura mladší kupoval byty bez hypotečního úvěru. Ceny bytů se v lokalitě pohybují ve statisících eur.