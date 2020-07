Blaha: Už to začíná. Skutečný účel této vlády rozprodat Slovensko do zahraničí

Místopředseda Směru-SD Ľuboš Blaha se na svém Facebooku vyjádřil k počínání slovenské vlády a jejímu skutečnému účelu. Ten totiž podle jeho mínění tkví v tom, že tamní vláda chce Slovenskou republiku rozprodat do zahraničí. Proč si to Blaha myslí a co dalšího uvedl?