„Ironií dějin je, že na to dnes využívají antikorupční emoce.“ Blaha varoval před návratem 90. let

Poslanec NR SR Ľuboš Blaha se zamyslel nad dějinami střední Evropy a nad tím, jaké vlády panovaly na Slovensku od roku 1993 a shrnul své myšlenky do 20 bodů. Přinášíme z jeho seznamu to nejpodstatnější.

Na úvod politik připomněl, že od roku 1993 měla jeho země tři typy vlád.

„Jedna, Mečiarova předala národní bohatství slovenským byznysmenům ve snaze vytvořit tzv. národní kapitálovou vrstvu; druhá, Dzurindova ho rozprodala do zahraničí; a třetí, Ficova privatizaci bránila ve snaze vytvořit sociálně-tržní ekonomiku,“ napsal poslanec.

Podle jeho slov ta první působila v divokých 90. letech, kdy zde ve jménu svobody a demokracie zapustil kořeny gangsterský kapitalismus a vyváděli zde různí mafiáni a podvodníci.

„To byla éra, kdy bohatli lidé jako Igor Matovič, Boris Kollár či Andrej Kiska,“ stojí v příspěvku poslance.

„Druhá, dzurindovská garnitura proměnila Slovensko na neoliberální kapitalismus a zprivatizovalo se vše, co se nehýbalo – včetně důchodů a zdraví,“ pokračuje svou kritiku Blaha.

Zde neopomenul skutečnost, že větší část strategických podniků se prodala do zahraničí a Slovensko se podle Blahy začalo měnit na ekonomickou kolonii.

„Pak přišla vláda Směru, která přinesla třetí model – sociální stát. Jasné, při všech nedokonalostech, které vyplývaly z toho, co tu zanechaly předešlé garnitury. Švédsko budovalo svůj sociální stát od roku 1932 - asi nikdo nečekal, že Robert Fico dokáže za 10 let v malé zemi to, co Švédové za 80 let,“ přišel s porovnáním paralely autor komentáře.

Blaha poukázal na to, že mnoho věcí se podařilo. Například začala razantně klesat nezaměstnanost, hospodářský růst šel rekordně nahoru, zákoník práce dostal evropské sociálně-demokratické kontury, odbory posílily. Navíc byla zvýšena sociální ochrana a nastartována sociální ekonomika.

Dále poslanec připomněl, že proti Ficovi se postavily pozůstatky dvou předešlých garnitur.

„Nesnesly, že nemohou dělat mafiánský byznys, nesnesly, že nemohou privatizovat. Hnusil se jim sociální stát a chtěly návrat zahraniční politiky z dob Dzurindy a Kukana... A nakonec svůj boj v březnu 2020 vyhrály,“ podotkl.

Poslanec považuje za náhodu, že oba tyto pravicové proudy vynesla k moci vlna nenávisti, kterou spustila vražda Jána Kuciaka.

Nic nového

Poté poslanec přichází ve svém příspěvku s dalšími obviněními.

„Co jsou zač tyto dva proudy? V první řadě je to podvodnická parta z 90.let, která v dobách gangsterského kapitalismu bohatla na kšeftech s Majským (jistý Igor M.), zpronevěřila se v mafiánském podsvětí (jistý Boris K.) či bohatla na – jak to říct – ne zcela nejférovějších úrocích (jistý Andrej K.),“ praví se v komentáři Blahy.

Poslanec se domnívá, že tito lidé chtějí dále dělat byznys jako v 90. letech.

„Ironií dějin je, že na to dnes využívají antikorupční emoce, i když neexistuje nic zkorumpovanějšího, více podvodnického a pokrytečtějšího, než jsou tito velkopodnikatelé a milionáři,“ nezastavuje se Blaha.

Dodal, že se ideologicky střídavě zakrývají populismem, konzervatismem či centrizmem.

„Ale ve skutečnosti jsou jim všechny ideologie ukradené asi tak, jako jejich diplomky ˂...˃. S výjimkou Kisky – ten si prý jako mladý náruživý komunista diplomku poctivě napsal sám. Možná,“ poukázal poslanec na plagiátorské kauzy.

Zároveň Blaha označil tyto lidi za neoliberální partu, která by nejraději odevzdala Slovensko do rukou nadnárodních korporací a zprivatizovala vše, co nestihl Mikloš s Dzurindou.

Autor příspěvku dospívá k závěru, že to, co dnes vládne, není nic nového.

„Je to návrat toho nejtemnějšího, co vyprodukovala 90. léta a miklošovské rozkrádání,“ podotýká Blaha.

Na závěr Blaha naléhá, že se to dá změnit a hovoří o možném řešení situace.

„Porazit to dokáže jen levice. Nedokonalá. Zraněná. No stále levice. A očištěná... Směr 2020,“ uvedl.