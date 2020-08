Vakcína proti covidu-19: Šli by na očkování slovenští politici?

Vědci z celého světa pracují aktivně na vakcíně proti nemoci covid-19. A nyní slovenští politici odpovídali na otázky k tomuto tématu, zda by se nechali naočkovat a zda by podle nich mělo být očkování povinné. Co si myslí premiér Matovič či předseda Směru-SD Robert Fico?

Portál tvnoviny.sk uspořádal anketu, ve které měli politici odpovídat na otázku, zda by se nechali oni sami naočkovat proti covidu-19 a zda by to doporučili i lidem.

Předseda Národní rady SR Boris Kollár odpověděl kladně. Ze strany premiéra Matoviče zazněla odpověď, že pokud by byla k dispozici bezpečná vakcína, pak ano.

„Veřejnosti doporučuji, aby chránili své zdraví na základě vědeckých poznatků a zvýšili podíl proočkovanosti populace, protože jen to nás ochrání před pandemií,“ uvedla.

Stejně tak by na očkování přistoupila i europoslankyně Lucia Ďuriš Nicholsonová, která uvedla, že pakliže bude dostupná vakcína, nechá naočkovat určitě i své děti.

Obdobný názor zastává i poslankyně strany Za lidi Vladimíra Marcinková. „Vždy jsem se nechala očkovat proti všemu, co bylo povinné a vzhledem k častému cestování jsem absolvovala i nepovinná očkování typu žloutenka a podobně.“ Ta ke svému vyjádření ovšem dodala, že nemá odborné vzdělání v oblasti zdravotnictví, ona osobně však považuje očkování „za klíčový nástroj, jak zvýšit kolektivní imunitu vůči agresivnímu viru covid“.

Naopak Robert Fico zastává úplně jiný názor. Konstatoval, že on sám nemá chuť na to, aby se nechal naočkovat a na to, aby do sebe „cpal“ chemii, na které podle něj vydělávají jen farmaceutické společnosti. Fico uvedl, že za každou pandemií je nutné hledat právě ty farmaceutické společnosti.

Portál Hlavné správy položil otázku zase lékaři a opozičnímu poslanci Richardovi Rašimu.

„Já jsem svůj osobní názor již několikrát řekl – očkování proti covidu-19 by mělo být dobrovolné, u vysoce rizikových skupin doporučené a pro všechny hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je absolutní bezpečnost vakcíny na základě EBM (Evidence based medicine),“ uvedl.

Účinnost a bezpečnost na prvním místě

Na sociální síti se objevilo také vyjádření slovenského ministerstva zdravotnictví ohledně vakcíny. Ministerstvo uvedlo , že v poslední době čelí otázkám ohledně toho, zda bude očkování povinné či dobrovolné. „Při posuzování bude na prvním místě účinnost a bezpečnost očkovací látky, včetně důkladného vyhodnocení účinků vakcíny,“ uvedli.

Ministerstvo cituje také slova státního tajemníka ministerstva zdravotnictví Petera Stachury, které sdělil pro Denník N.

„V současné době neexistuje registrovaná očkovací látka proti nemoci covid-19. Právě proto je předčasné zaujímat jednoznačné stanovisko k povinnosti vakcinace. Konečné slovo budou mít odborníci, jelikož na problematiku je nutný komplexní pohled. Cílem ministerstva je zabezpečit dostupnost očkovací látky. Ta by měla být prioritně určená pro rizikové skupiny obyvatelstva.“

Závěrem ještě zmiňme aktuální situaci spojenou s koronavirem na Slovensku. Celkově bylo v zemi potvrzeno 2417 případů, z toho přibylo 49 nových. V zemi zemřelo 29 lidí, vyléčilo se již 1777 osob a nemocných tak zůstává 611, z toho 2 jsou v kritickém stavu.