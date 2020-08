Drucker podává trestní oznámení kvůli Matovičovým slovům o rozvratu OĽaNO

Podle jeho slov by měla prokuratura prověřit, zda nedošlo k víceru trestným činům – zneužívání pravomocí veřejného činitele, neprokázání trestního činu nebo ohrožení utajené skutečnosti.

Progresivní Slovensko pak zase podalo ve věci podnět v Národní radě Slovenské republiky, aby se touto věcí zaobíral Zvláštní kontrolní výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Očekává se, že výbor požádá ministra obrany Jaroslava Nadě, aby byl Kyselica zbaven mlčenlivosti.

Na svém profilu na sociální síti připomněl Drucker výrok premiéra Matoviče o tom, že má informace, že někdo z Vojenského zpravodajství chtěl před volbami zneužít Kyselicu za účelem rozvratu OĽaNO. Ve svém příspěvku zdůraznil, že pakliže to je pravda, premiér měl jednat, svolat bezpečnostní radu a zodpovědní lidé měli být také potrestáni.

„Nemůžeme být v nejistotě, že naše Vojenské zpravodajství chtělo manipulovat volby. Pokud kecá, pak by měl s takovými hovadinami přestat,“ uvedl.

Vážná věc

„Dozvěděli jsme se, že byl agent tajných služeb a v rozporu se zákonem kandidoval v parlamentních volbách. Co udělá premiér? Označí ho za hrdinu a vyhlásí, že tajné služby nachystaly manipulaci voleb. Vždyť to je výsměch slušným lidem,“ sdělil.

Konstatoval, že kompetentní orgány by si měly předvolat i Matoviče. Podle jeho mínění jde o vážnou věc, když premiér tvrdí, že disponuje takovými informacemi. Kromě toho Drucker poznamenal, že pokud by voliči věděli před volbami, že Kyselica byl vojenský tajný agent, mohlo by to změnit výsledek voleb. „Je to vážná zrada,“ uvedl.

Podle mimoparlamentní strany PS by měl Kyselica říct celou pravdu o jeho kauze. Předsedkyně strany Progresivní Slovensko Irena Bihariová dodala, že tento podnět se rozhodli podat kromě jiného i proto, aby výbor důkladně prošetřil všechny okolnosti kauzy a Kyselicovo jednání.

„Jsme přesvědčení, že je v zájmu SR a jejích občanů, aby pan Kyselica a ostatní zainteresovaní řekli o tomto případu celou pravdu,“ zdůraznila.

Připomeňme, že podle informací Denníku N měl v únorových parlamentních volbách kandidovat Lukáš Kyselica za hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti jako tajný příslušník Vojenského zpravodajství. Předseda vlády pak 28. července informoval veřejnost o tom, že Kyselica končí ve funkci státního tajemníka resortu vnitra.

„Podle mých informací ho lidé blízcí Peterovi Pellegrinimu ve vedení Vojenského zpravodajství chtěli zneužít před volbami na rozvrat našeho hnutí OĽaNO zevnitř,“ uvedl Matovič.