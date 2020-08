„Je to gól do vlastní brány. Už nás v zahraničí berou jako pobočku Pentagonu,“ padlo po vyhoštění diplomatů ze Slovenska

Podle Blahy se jedná o zcela zbytečný nepřátelský akt, kterým Matovičova vláda vážně poškodila dobré vztahy mezi oběma zeměmi.

„Mrzí mě to, protože Ruská federace není náš nepřítel a je v našem národním zájmu mít s Rusy co nejlepší ekonomické, politické i kulturní vztahy,“ zdůraznil.

Politik upozornil na to, že Ruská federace bude reagovat a v konečném důsledku to bude Slovensko, které na tento spor doplatí.

„Je to gól do vlastní brány,“ podotkl.

Domnívá se, že Matovič ohrozil dobré vztahy s Ruskem jen proto, aby mu zatleskala mluvčí amerického ministerstva zahraničí.

„Ve světě diplomacie se tomu říká – úroveň ‚banán‘,“ napsal poslanec s tím, že se přesně takto totiž chovají „banánové republiky“.

„Toto je diplomacie nové vlády – bez důstojnosti, bez národní cti, bez jakéhokoliv vlastního názoru,“ stojí v příspěvku Blahy.

Jeho pozornosti neuniklo, že ještě i ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov se nad tím celým pousmál, že to vlastně ani nechápe jako rozhodnutí Slovenska, ale Washingtonu.

„Proboha, však ministr Korčok je kompletně k smíchu. Už nás v zahraničí berou jako pobočku Pentagonu, vždyť to je ostuda. A myslíte, že tím Matovič a Korčok něco získali u samotných Američanů? Vždyť se podívejte, do kterých zemí v těchto dnech zavítal americký ministr Pompeo. Byl všude kolem nás, ale Slovensko vynechal. Vždyť nač by chodil vyjednávat s Korčokem, když mu stačí poslat esemesku s pokyny,“ neskrývá své rozčilení Blaha.

Dále podotýká, že je to výsledek zahraniční politiky Matoviče.

Úplně poslední instance

Poté odkázal na kauzu Skripalů, kdy na Slovensko tlačili, aby vyhostilo ruské diplomaty.

„Odmítli jsme a přidali jsme se k těm evropským státům, jako Rakousko či Řecko, které ukázaly sebevědomí a národní suverenitu,“ uvedl.

Zároveň Blaha uznává, že člověk nemusí být rusofil, aby chápal základní geopolitické souvislosti.

„Rusko je velmoc, která si zaslouží respekt. V oblasti energetiky je to náš klíčový partner. V Rusku je obrovský obchodní potenciál. Nemluvě o tom, že ruský národ zásadně přispěl k našemu osvobození ve druhé světové válce – to je fakt takový problém projevit trochu úcty, pane Matovič?“ dotazuje se Blaha.

Zdůraznil, že extradice diplomatů je v diplomacii úplně poslední instance, když jsou vyčerpány všechny možné diplomatické kanály.

„To je doslova ‚jaderný knoflík‚ banán‘ - to uděláte jen tehdy, když si chcete jinou zemi znepřátelit,“ podotkl.

Dodal, že Matovič neposkytl žádné konkrétní důkazy, že by tři ruští diplomaté udělali něco špatného.

„A vymlouvá se, že prý je všechno utajené. To je tak, když si premiér hraje na Jamese Bonda - jen aby zakryl své vlastní lži,“ přišel s přirovnáním poslanec.

Podle jeho slov ve skutečnosti žádné důkazy neexistují, protože i samotný případ v Německu se ještě vyšetřuje a toto celé je jen Matovičovo divadlo, aby se zalíbil Američanům.

„Matovičova vláda je iracionální, rusofóbní a do zahraniční politiky vnáší ideologickou nenávist jako za studené války. A toto musí přestat,“ napsal.

Blaha avizoval, že se setká s velvyslancem Ruské federace v Bratislavě Alexejem Fedotovem, aby se dozvěděl jeho pohled na věc.

„Zároveň ho chci ujistit, že si Slováci váží Ruské federace a že odmítáme veškeré projevy nenávisti a rusofobie, které šíří Matovičova vláda,“ uvedl poslanec.