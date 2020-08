Pellegrini se chystá registrovat Hlas-SD. Vybrali přes 94 000 podpisů, což je zřejmě nejvíc v historii Slovenska

Uvádí se, že Hlas-SD podle Pellegriniho vybral pravděpodobně ten největší počet podpisů v historii SR, a sice až 94 tisíc.

„Je to pro nás velká výzva,“ podotkl zakladatel strany, která chce být sociálním a solidárním hlasem mladých, seniorů, i chudých a slabých. „Těch, kteří cítí ohrožení sociálních jistot amatérským výkonem této vlády,“ dodal.

Pellegrini přitom deklaroval, že pro sběr podpisů nevyužili žádnou reklamní agenturu ani placené brigádníky. Podle něj tak nešlo o organizovanou akci, dosud si kampaň platili z vlastních finančních prostředků.

Spolupráce s ostatními

Podle Pellegriniho strana stále diskutuje s poslanci Směru-SD o případném přestupu do Hlasu-SD. Pokud se rozhodnou, pak jsou podle expremiéra ve straně na podzim vítáni.

Stranu by přitom chtěli mít oficiálně zaregistrovanou už během zářijové schůze parlamentu, kde chtějí požádat o vznik poslaneckého klubu. Pellegrini však očekává odpor ze strany poslanců při podpoře vzniku klubu. Nemyslí si však, že by stranu oslabilo, pokud by neměla klub.

Co se ještě spolupráce týče, z ní Hlas-SD nechce vylučovat jiné strany, ani Směr-SD. Spolupracovat odmítají pouze se stranou ĽSNS.

Připomeňme, že představiteli Hlasu-SD jsou někteří bývalí funkcionáři Směru-SD. Je mezi nimi i deset současných poslanců parlamentu, například bývalí místopředsedové Směru-SD Richard Raši a Peter Žiga, bývalá členka předsednictva Denisa Saková a také poslanci Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci a Ján Blcháč. Pellegrini ale věří, že tento počet není konečný.

Pro registraci strany je přitom potřeba alespoň 10 000 podpisů. Následně by ministerstvo vnitra mělo do 30 dnů od jejich předání rozhodnout o registraci strany. Na Slovensku je zatím registrováno okolo 160 politických stran a hnutí.

Kritika vládního OĽaNO

Pellegrini v odpovědi na otázku novinářů o tom, zda si myslí, že by v blízké době mohly být uspořádany předčasné volby, vyjádřil svůj postoj ke stávající politice vládního hnutí OĽaNO.

„Vezměte si složení parlamentu, v němž se objevili lidé, kteří předtím neměli s politikou žádnou zkušenost a řeknu to velmi na rovinu, kteří možná nikdy v životě neměli takový příjem, jaký mají dnes jako poslanci. Proto od těch lidí, kteří s politikou nemají až tak mnoho společného, protože se jen sebrali a mnozí z nich se poprvé spatřili až v parlamentu, tak ti možná už jen ze svých existenčních důvodů nebudou mít zájem vůbec přistoupit na takové hlasování,“ řekl.

Šéf Hlasu-SD rovněž prohlásil, že si nemyslí, že by pro Slovensko bylo dobré, aby současná vláda dovládla celé čtyři roky. „No, nemyslím si, že jsou předčasné volby za dveřmi, protože vidíte, jak rychle se tito lidé zmocnili různých obchodních aktivit a jejich touha po penězích a moci bude možná ještě růst,“ konstatoval Peter Pellegrini.

V diskusi s médii přišla řeč i na kauzu bývalého státního tajemníka ministerstva vnitra Lukáše Kyselicy (OĽaNO), který byl během volební kampaně údajně členem Vojenské tajné služby (VOS). Podle premiéra Matoviče měl být Kyselica nasazen VOS na politický rozvrat hnutí OĽaNO. Pellegrini se však takovému scénáři na páteční tiskové konferenci s chutí zasmál.

„To je úplně úžasné a zaráží mě, co byl pan premiér tento týden znovu schopen nakecat, jak závažné informace má… Tak, zaprvé, dodnes se mě na to nikdo z orgánů činných v trestním řízení neptal. Jak jsem již řekl, podívejte se na to, co jednotliví kandidáti OĽaNO vyvádí. To dává dobrý předpoklad, že se rozvrátí zevnitř i sami, nepotřebujete zapojovat Vojenské zpravodajství, ani SIS, ani jiné konspirační teorie,“ poznamenal.