Publicista Hrabko: Měli bychom se připravit i na jistý zmatek a chaos v boji s koronavirem

I když je možné, že po konci prázdnin se současný vzestupný trend nárůstu onemocnění covidu-19 zmírní, podle publicisty Juraje Hrabky je třeba počítat s průběžným přijímáním nových ochranných opatření ze strany státu. Upozornil na to v diskusi na Tablet TV.

Podle Hrabky k takovému zmrazení mobility, jaké Slovensko zažilo na jaře, už nedojde.

„Bude záležet i na každém z nás, jak dokážeme dodržovat hygienická opatření. I jak stát bude kontrolovat, zda lidé v obchodech chodí v rouškách, zda jsou k dispozici dezinfekční prostředky a podobně. Pokud stát ustanovil povinnosti, neboť stále platí mimořádná situace, měl by plnění těchto povinností i kontrolovat,“ řekl Hrabko.

„Lidé na rozdíl od politických analytiků a pozorovatelů nemají čas systematicky sledovat politickou scénu,“ prohlásil Hrabko.

Zároveň by se podle něj státní instituce měly snažit informovat lidi co nejvíce a co nejsrozumitelnějším způsobem a vyhýbat se zmatkům při rozhodování.

Jako přiklad uvedl, jak při sporu o dotaznících při nástupu dětí do škol pandemická komise odhlasovala něco, co po několika hodinách přestalo platit, protože s tím nesouhlasila vláda. Právně závazná forma čestného prohlášení je podle něj v případě těchto dotazníků nadbytečná a bude státu komplikovat získávání informací ze škol.

„Co se stane, když to rodič nepodepíše? Nevezmou jeho dítě do školy v devítileté povinné škole? Je možné dávat rodiči takovou roli pouze na základě nějakého prohlášení?“ ptá se publicista.

„Na konci školního roku byl nástup do škol dobrovolný, nyní je to jinak, děti musí nastoupit do škol povinně,“ konstatuje.

„Podle mého názoru nemá smysl to tlačit do právně závazné formy místopřísežného prohlášení. Škola by neměla něco vyžadovat pod nátlakem, rodič by měl spolupracovat se školou, je v jeho zájmu, aby se virus dále nešířil,“ zdůrazňuje Hrabko.

Koronavirus na Slovensku neustupuje

V pátek 14. srpna na Slovensku přibylo 54 případů nákazy novým koronavirem. Laboratoře provedly 3 235 testů. Celkově země dosud eviduje 2 855 pozitivně testovaných na onemocnění covid-19. Informuje o tom Národní centrum zdravotnických informací na webové stránce covid-19.nczisk.sk.

V nemocnicích je hospitalizováno 50 pacientů s potvrzeným onemocněním covid-19 nebo na jeho podezřením. Na jednotce intenzivní péče jsou dva lidé, čtyři pacienti potřebují podporu umělé plicní ventilace.

V pátek se uzdravilo 25 pacientů. Během pátku nepřibylo žádné úmrtí pacienta na nový typ koronaviru. Slovensko tak stále eviduje 31 úmrtí.

U většiny nových potvrzených případů onemocnění covid-19 jde o kontakty již potvrzených případů z podchycení ohnisek nákazy. Informuje o tom Úřad veřejného zdravotnictví (ÚVZ) SR.