Blaha: Slováci si váží ruského národu a hluboce odsuzují všechny rusofobní projevy této vlády

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se ve svém posledním příspěvku na Facebooku zmínil o tom, že se setkal s velvyslancem Ruské federace Alexejem Fedotovem. Při této příležitosti svým sledujícím prozradil, o čem s ním hovořil a co všechno mu řekl. A jedním z témat bylo i Rusko.

Hned v úvodu tento poslanec píše, že s velvyslancem Ruské federace jsou to vždy přátelská a intelektuální silná setkání. Alexeje Fedotova pak označil za vzácného, velmi moudrého, vzdělaného a distingovaného člověka.

Blaha dotyčnému na setkání řekl, že Slovensko a Rusko jsou přátelské země a že je v jejich eminentním zájmu mít s Ruskem co nejlepší vztahy.

„Ujistil jsem ho, že si Slováci váží ruského národu a hluboce odsuzují všechny rusofobní projevy této vlády,“ napsal na sociální síti.

Blaha o Rusku a Slovensku

Politik se mimo jiné zmínil, že si s Fedotovem hodně povídali o ruském spisovateli F. M. Dostojevském, jehož knihy oba doslova hltali.

„Málokterý národ dal světové kultuře tolik, co Rusové. Už od vysoké školy jsem měl z světových literátů nejraději Dostojevského a Turgeněva, ze skladatelů Čajkovského (a Mahlera, který sice nebyl Rus, ale mou nejoblíbenější osmou symfonii jsem slyšel právě v Petrohradě a nikdy na ten zážitek nezapomenu),“ podotkl.

„Ve slovenské politice to není pravidlem - tady máme takové intelektuální titány jako premiér (Igor, pozn. red.) Matovič či předseda NR SR (Boris, pozn. red.) Kollár, kteří si neumí napsat ani diplomku bez toho, aniž by podváděli,“ neodpustil si narážky Blaha.

Vyzdvihl přitom to, jak je krásné, když si člověk může s někým intelektuálně promluvit o kultuře a politice. To totiž dle něj v každé politice není pravidlem…

Následně se zamyslel nad tím, o čem intelektuálním by se s nimi mohl tak pobavit. V souvislosti s Dostojevským a slovenskými politiky ještě dodal, že mu vždycky přijde na mysl jedna kniha: „Samozřejmě – nemyslím Idiota… Ale Zločin a trest.“

„Ve slovenské politice je příliš mnoho nenávisti a příliš málo intelektu. O to více se vždy těším na setkání s takovými velvyslanci jako je Alexej Fedotov,“ dodal.

Myslí si také, že je Rusko magická země a jeden z nejintelektuálnějších národů světa. Jako příklad pak uvedl to, že je tam zcela normální, že se s vámi taxikář pustí do rozhovoru o filozofii. On sám prý takovou zkušenost má.

„Vždy budu dělat maximum proto, abychom měli s RF přátelské vztahy.“

„Jedno vám mohu slíbit, přátelé - vždy budu dělat maximum proto, abychom měli s Ruskem přátelské vztahy. Vždy je budu vnímat jako naše osvoboditele a naše bratry. A vždy budu bojovat proti rusofobii,“ uvedl.

V závěru pak slovenský politik, který se nebojí ukázat své sympatie k Rusku a ruskému národu, dodal, že udělá vše pro to, aby mělo Slovensko dobré vztahy s Ruskem.

Zmínil také, že pokud ho někteří budou označovat za ruského agenta, pak je to jejich problém. Blaha totiž dle svých slov slouží jen a jen Slovensku a věří ve spolupráci, v respekt k jiným národům a mír.

„Děkuji panu velvyslanci Alexeji Fedotovovi za krásné rozhovory a za všechno, co dělá pro rozvoj našich slovensko-ruských vztahů. Pevně věřím, že se přátelské vztahy mezi našimi zeměmi této vládě nepodaří zničit,“ uzavřel téma Blaha.