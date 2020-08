Slovenský ministr zahraničí Korčok: Rozhodnutí běloruského velvyslance Leščeni je logické

Dnes jsme informovali o tom, že velvyslanec Běloruska na Slovensku Igor Leščeňa, jenž dříve jako první z diplomatů v republice vyjádřil svou podporu demonstrantům, rezignoval na svou funkci. Dotyčný k tomu uvedl, že vzhledem ke své pozici nemůže i nadále prosazovat politiku určenou současným prezidentem. Sám to označil za logický krok, jelikož jej za velvyslance jmenoval právě Alexandr Lukašenko, a tak se očekává, že bude prosazovat ním definovanou politiku.

„Já jsem opravdu podal demisi. Je to logický krok, protože jsem byl jmenován současným prezidentem, což předpokládá, že jsem povinen prosazovat určenou jím politiku. Ministerstvo zahraničí Běloruska si myslí, že mé stanovisko vyjádřené v mém prohlášení překročilo tento rámec,“ uvedl Leščeňa.

„Běžně není praxí vyjadřovat se k personálním rozhodnutím jiných států. Zde je však situace jiná. Vzhledem k jeho předchozímu politickému prohlášení kritizujícímu postup běloruského vedení, které až dosud zastupoval, je to logický krok,“ prohlásil Ivan Korčok.

S tím, že je to logický krok, nyní souhlasí i ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí SR

Uvádí se však, že Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí (MZVEZ) SR registruje skutečnost, že v běloruské zahraniční službě nejde o ojedinělý případ.

K věci se vyslovil také současný slovenský premiér Igor Matovič. Ten již v pondělí 17. srpna uvedl, že kdyby se Leščeňa kvůli svému postoji nemohl vrátit do Běloruska a požádal by na Slovensku o politický azyl, pak by jej v této svobodné a demokratické zemi za svou odvahu měl dostat.

Podpora protestů ze strany běloruského diplomata

V sobotu běloruský velvyslanec Igor Leščeňa zveřejnil video, v němž odsoudil zásah vlády proti demonstrantům a vyslovil svou podporu protestnímu hnutí.

Velvyslanec uvedl, že na jedné fotografii zbitých účastníků protestů poznal spolužáka své dcery, který „určitě nebyl nikdy považován za rebelanta“.

Řekl, že ministerstvo zahraničí je „často přirovnáváno k silovým úřadům“, které „se snaží nepřipustit zásah do vnitřních záležitostí zvenčí“.

„Ale vím přesně, že klíčovým prvkem stmeleného, silného státu nepodléhajícího vnějším vlivům je respektování vůle lidu, jeho jazyka, dějin a kultury. Na Slovensku zastupuji Bělorusko a běloruský lid, který je podle Ústavy jediným zdrojem moci v naší zemi,“ řekl Leščeňa.

Diplomat vyslovil solidaritu s „těmi, kteří vyšli do ulic běloruských měst, aby jejich hlas byl vyslyšen“.

„Jako rodák z města Žodzina jsem s vámi, dělníci BelAZu a Kovářského lisovacího závodu. Upřímně věřím, že se budoucnost mé země bude zakládat na ohledu na postoj všech vrstev společnosti a zástupců různých politických sil. Bělorusové si toto právo vytrpěli,“ dodal diplomat.

Kdo je Igor Leščeňa?

Připomeňme, že Leščeňa je zaměstnancem běloruského ministerstva zahraničí od roku 1994. Na daném resortu pracoval na různých postech a jako velvyslanec působil ve více zemích. V letech 2002-2006 byl poradcem běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka pro zahraničně-politické a zahraničně-ekonomické otázky. Velvyslancem na Slovensku je od roku 2016.