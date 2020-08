„Nejsme světoví policisté. Sankce jsou ekonomickou válkou.“ Směr odmítl restrikce vůči Bělorusku

Poslanec Národní rady SR Ľuboš Blaha (Směr-SD) napsal na Facebooku, že měl v plánu natočit video k Bělorusku, ale předběhl ho Robert Fico, který řekl všechno, co by řekl on. Blaha zmíněné video doporučil, následně ho sdílel a shrnul svými slovy.

„Ve Směru odmítáme sankce proti Bělorusku – sankce ubližují lidem a nic neřeší. Stejně jako byly nesmyslné sankce vůči Rusku, stejně jsou nesmyslné i sankce proti Bělorusku,“ uvedl na začátek.

Zdůraznil, že sankce jsou ekonomickou válkou.

„A my nemáme důvod k ekonomické válce proti Rusům ani Bělorusům – nic nám neudělali, nenapadli nás, neútočí na nás, jsme to my, kdo se chová agresivně. My nejsme světoví policisté, Bělorusko není členským státem EU a má právo na svou suverenitu?!“ podotkl poslanec.

Připomněl, že jeho vlast se jako malý stát v klíčových chvílích dokázala vzepřít velmocím.

„Stáhli jsme vojáky z Iráku, neuznali Kosovo, zablokovali migrační kvóty, udržovali dobré vztahy s Ruskou federací a odmítli uznat za venezuelského prezidenta chlapíka, kterého si vybrali ve Washingtonu,“ poznamenal autor komentáře.

Domnívá se, že za vlády Roberta Fica bylo Slovensko suverénním státem, dnes se mění na filiálku západních mocností.

„Žádáme, aby byla respektována suverenita Běloruska. Pro nás musí být primární mezinárodní právo, a ne ideologická nenávist vůči konkrétním politikům v jiných zemích. Ano, pro Bělorusko si přejeme dialog a smír – rozhodně si však nepřejeme žádný Majdan,“ pokračuje Blaha.

V této souvislosti dodal, že v situaci kolem Běloruska je daleko více geopolitiky než nějakých demokratických ideálů.

„Při Majdanu nikdy nejde o občany, ale o zájmy těch nejmocnějších,“ podotkl.

Na konci komentáře adresoval prosbu na slovenského premiéra. Vyzval Igora Matoviče, aby přestal o Bělorusku moralizovat.

„Chlap, který na Slovensku kriminalizuje opozici za jiný názor, oponenty nazývá vulgárními výrazy, politizuje prokuraturu i policii, vyhrožuje soudcům, šíří nenávist vůči svým kritikům a chtěl by špiclovat své občany – tento chlap chce něco vyčítat Lukašenkovi? To je špatný vtip!“ napsal Blaha.

Souhlasil s tím, co prohlásil předseda Směru Robert Fico.

„Nechme na Bělorusech, aby o své budoucnosti rozhodli sami,“ uzavřel.