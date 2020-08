„To teď opravdu jdeme honit fantomy? Ruský národ za 21. srpna 1968 nenese odpovědnost.” Blaha o absurditách současnosti

„21. srpen. Den, kdy každý tuctový pravičák z liberální kavárny cítí vášnivou potřebu kopnout si do Ruska. Přitom dnešní Ruská federace nemá s vpádem vojsk na území Československa nic společného,“ začal svůj komentář poslanec.

Dodal, že v čele intervence stál Sovětský svaz, který už neexistuje. Vpádu vyjádřila podporu i Německá demokratická republika, která již neexistuje.

„To teď opravdu jdeme honit fantomy? A budeme nadávat i na Němce či Maďary, kteří vpád podpořili? Vždyť to je celé absurdní,” pokračuje politik.

„Pokud bychom tuto absurdní logiku vzali do důsledků, na čele SSSR v té době stál Ukrajinec Brežněv – tak co, jdeme za 68 nenávidět Ukrajince? V případě útoků na Rusko je to stejně hloupé. Ruský národ za 21. srpna 1968 nenese odpovědnost,“ podotkl.

Zdůraznil, že historické výročí by nemělo být důvodem k nenávisti.

Autor komentáře uvedl i historické paralely.

„Nadávat Rusům za 21. srpna je stejně přízemní, jako kdybychom 29. srpna nadávali Turkům za vítězství Osmanů v bitvě u Moháče, nebo 1. září nadávali Němcům za začátek druhé světové války. A v květnu bychom měli láteřit na Francouze za to, že nám Napoleonova armáda vyhodila do vzduchu hrad Devín,“ napsal.

Domnívá se, že dnešní den by měl být symbolem dvou věcí.

„Že už nikdy víc nechceme, aby na našem území byli vojáci cizí armády a že naopak chceme, abychom mohli naplnit Dubčekův sen – jeho vizi socialismu s lidskou tváří. Protože o tyto dvě věci v srpnu 68 šlo,“ poznamenal.

Odkaz Alexandra Dubčeka

Blaha neví o tom, že by dnes na slovenském území byla noha jediného vojáka SSSR. Na druhou stranu poslouchá, že ministr Naď do SR houževnatě zve americké vojáky.

„Z druhé, nejpodstatnější symboliky 21. srpna, vyplývá, že bychom měli navázat na odkaz Alexandra Dubčeka, který bojoval za socialismus s lidskou tváří,“ píše politik.

„Ironií je, že dnešní den si chtějí zprivatizovat pravičáci, kteří při slově ‚socialismus’ vyskakují z okna, “ napsal.

V této souvislosti Blaha napsal i výzvu k naplnění vize Dubčeka z roku 1968.

„Pojďme znárodnit strategická odvětví ekonomiky, pojďme vybudovat silný sociální stát, využívejme strategické plánování, odstraňujme sociální nerovnost, podpořme družstva a výrobní samosprávu, dejme všem lidem práci, bydlení a sociální jistoty,“ stojí v příspěvku politika.

Podle jeho názoru v tomto případě zbývá už jen jedna otázka.

„Kdy odstoupí pravicová Matovičova vláda, která popírá vše, co chtěl Alexander Dubček?“ dotazuje se.

Dodal, že každý rok si nejhlasitěji připomínají 21. srpna 1968 právě ti, kteří vlastně Dubčekovu vizi nenávidí.

„Nejvíce o cizích vojskách vykřikují ti, kteří sem jiná cizí vojska zvou,“ pokračuje Blaha.

Blaha je zastáncem názoru, že dnešním dnem se má připomenout význam národní suverenity.

„Jde o hodnoty levičáků a vlastenců. Nenechme si tento den vzít pravičáky a globalisty, kteří 21. srpna pouze zneužívají k šíření rusofobie a na levné útoky na levici,” zdůraznil.