Vzkaz Blahy sluníčkářům ohledně dějin: „Mohou použít také tisíc vulgarismů, pravdu se jim zabít nepodaří“

Ta naléhá na tom, že nelze Rusy zbavovat viny za rok 68, protože pak byste nemohli ruský národ proslavovat za osvobození v roce 45.

„Panenko Marie, měj slitování. Proč právě na Slovensku musí být pravice intelektuální tak hrozně nepřipravená a vulgární?“ ptá se poslanec.

Pak Blaha adresoval otázky kavárně, kterou označil za rusofoby.

„Chcete-li nenávidět Rusy za rok 1968, tak proč nekopete do současných Němců za druhou světovou válku? Že už dnes není Německo hitlerovské? A je snad Ruská federace brežněvovská?“ dotazuje se autor komentáře.

Doporučil rusofobům dostudovat historii, pokud si nevšimli, že v Rusku došlo před několika desetiletími ke změně režimu.

„Není vám divné, že při Němcích křičíte, že současné Německo nenese odpovědnost za druhou světovou válku, vždyť to byla Třetí říše,“ připomněl.

Když i takové gesto nestačí

Poznamenal, že v roce 2006 vyjádřil Putin lítost za rok 1968. Zdůraznil, že Ruská federace není Sovětský svaz.

„Ani toto gesto jim nestačí - sluníčkáři jednoduše Rusko nenávidí a pouze hledají záminky pro kopance. Dokonce ještě vždy nesmírně taktní premiér Igor Matovič sdílí infantilní hejty proti Rusům. Jsem zvědavý, jestli na výročí SNP bude sdílet zákaz prodeje německých klobás. Nepřijde vám to laciné a ubohé?” ptá se poslanec.

Dále uvedl, že ve stejném roce, když vojska Varšavské smlouvy vpadla do Československa, americká armáda zavraždila stovky nevinných dětí a žen ve vietnamském Mỹ Lai.

V této souvislosti Blaha dodal, že americký režim je stále tentýž, v USA nedošlo k žádné změně režimu, americké vlády kontinuální nesou zodpovědnost za miliony obětí ve Vietnamu a v dalších zemích po celém světě.

Nedůslednost v přístupech

„Studená válka plodila mnoho geopolitického cynismu a zla. Američané masakrovali lidí v Latinské Americe, Sovětský svaz intervenoval ve východní Evropě. Není vám divné, že do jedněch kopete, ale při druhých skládáte oslavné ódy? Četli jste někdy, co páchala CIA v Salvadoru, Guatemale, v Nikaraguy či v Chile?“ stojí v komentáři.

Blaha podotkl, že se v Jaltě mocnosti dohodly, co komu patří - a při té dohodě nebyly jen Sověti, ale i západní velmoci.

„Výsledkem byly na jedné straně masakry řeckých komunistů ze strany Západu, na druhé straně zase rok 68. Podepsali se pod to i Američané. Proč jejich nevinné za rok 68, když jste až takoví spravedliví, milí kolegové?“ pokračuje s otázkami poslanec.

Zdůraznil, že ideoví následovníci Stalina či Brežněva už v Rusku nevládnou, zato ideový následovníci Roosevelta nebo Trumana v USA ano.

„Pointa je, že pokud nechcete šířit nenávist a naopak chcete přispět k dobrým mezinárodním vztahům, tak nebudete kopat do jiných národů za to, co v minulosti provedly režimy, které tam dnes už nefungují,“ poznamenal.

Zaslouží si za to dík a úctu

Blaha při pokračování svých argumentů se zase vrátil se k tématu druhé světové války.

„Ani Rusové nám jako Slovensku zřejmě nevyčítali, že jsme proti nim oficiálně bojovali v druhé světové válce jako satelit Hitlerova Německa. Naopak, vzpomínají na to, jak jsme bok po boku bojovali v SNP,“ napsal.

„Hledejme, co nás spojuje, ne to, co nás rozděluje,“ cituje slova Dubčeka Blaha.

„Platí to i pro Rusko, se kterým nás spojuje hrdinská historie druhé světové války. Je to něco nad vaše chápání, drazí kolegové z pravice? Nebo jste až takoví plní nenávisti vůči Rusku, že si prostě jen chcete kopnout? Hloupě a nelogicky?!“ adresuje další sérii otázek kavárně autor.

Dodal, Rusové zachránili celou naši civilizaci před fašismem a to jim nikdo nemůže upřít.

Žádný jiný národ v boji proti fašismu neutrpěl více než Rusové. Jde o Rudou armádu, kterou tvořili primárně Rusové.

„A zaslouží si za to naši dík a úctu. Co to nevidíte?“ stojí v příspěvku Blahy.

Poslanec vyzdvihl, že současná Ruská federace se necítí být zodpovědná za rozhodnutí Brežněva, které mělo dobové kontexty a nemá nic společného se současným Ruskem.

„Čím více budou takto lacině kopat do Rusů, tím se budou více ztrácet účinky. Sluníčkáři mohou použít také tisíc vulgarismů, pravdu se jim zabít nepodaří,“ zdůraznil.