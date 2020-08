„Anglosasové přistupují ke Slovanům jako k podřadným rasám.“ Harabin neunesl verdikt UEFA proti slovenskému mistrovi

Slovan Bratislava měl svůj zápas prvního předkola Ligy mistrů proti faerskému Klaksvíku odehrát již minulou středu. V pondělí však byla u hráče a funkcionáře klubu odhalena nákaza covidem-19, Slovan přesto na zápas odcestoval, protože testy všech ostatních členů výpravy byly negativní. Přesto UEFA zápas odložila na pátek.

Z Bratislavy ve čtvrtek přicestovalo 16 dalších hráčů, kteří před odletem byli negativní. Na místě však jeden člen měl být pozitivně testován na koronavirus. Zápas byl proto opět zrušen a celou záležitost začala řešit disciplinární komise UEFA, která následně rozhodla o postupu Faeřanů.

Celý postup a situaci zkritizoval také generální ředitel Slovanu Bratislava Ivan Kmotrík ml. který již dříve uvedl, že v případě kontumace se proti rozhodnutí odvolá.

„Je skandál, co nám udělali na Faerských ostrovech. Mělo by se rozhodovat na hřišti, mělo by jít o fair play, ale to se nestalo. Z druhé strany došlo k několika pochyběním a procesy byly aplikovány nesmyslně,“ oznámil ještě před rozhodnutím UEFA.

Kritika Harabina

Rozhodnutí UEFA nepřijal ani slovenský politik Štefan Harabin, který celou situaci přisuzuje k tomu, že ke slovanským státům Anglosasové přistupují arogantně jako k podřadným a zjevně méněcenným rasám.

„Jako k podřadným a zjevně méněcenným rasám Anglosasové arogantně přistupují ke slovanským státům nejen v politice. Tuto politiku jejich nadřazenosti už dlouhodobě nestydatě praktikují i ve sportu, jelikož personálně ovládají řídící sportovní orgány,“ píše Harabin na Facebooku.

Následně připomíná, že to vypuklo zákazem bez právního základu účasti ruských sportovců pod vlajkou své vlasti na olympiádě. „Slovensku se to teď jako bumerang vrátilo, protože se jednoznačně nepostavilo na obranu olympioniků z Ruska,“ zakončil svůj příspěvek Harabin.

Čeští zástupci v evropských pohárech

Jako první český tým se v evropských pohárech představí Viktoria Plzeň, která se zítra od 16:30 utká s nizozemským Alkmaarem v rámci druhého předkola Ligy mistrů. Pokud by se Viktoriánům podařilo zvítězit, zajistí si účast minimálně v základní skupině Evropské ligy.

Jablonec s Libercem se své soupeře pro 2. předkolo Evropské ligy dozví až 31. srpna, ve stejný den proběhne i los 3. předkola Ligy mistrů.

Jistou účast v evropských pohárech mají pražské celky – Slavia a Sparta. Sparta se dostala do základní skupiny Evropské ligy. Slavia v září nastoupí do play off Ligy mistrů. Pokud se slávistům nepodaří postoupit do Champions League, čeká je také základní skupina Evropské ligy.