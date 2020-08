Blaha zkritizoval Matoviče a jeho kabinet: Prezidentka řeší Navalného, Korčok místo zabitého Slováka řeší Bělorusko

Blaha zveřejnil svůj výstup na tiskové konferenci na facebookovém profilu. Na začátku uvádí, že dochází k systematickému porušování práv východních Evropanů. Tím pádem se vytváří atmosféra předsudků i v západních společnostech vůči našim národům.

„Pojďme o tom mluvit, toto je další věc, na kterou musíme upozornit. Když dokážou na takové věci upozorňovat v Americe Afroameričané, když dokážou na takové věci upozorňovat všechny možné národnosti, národy, proč se my neumíme postavit za Slováky?“ ptá se ve svém projevu Blaha.

Poslanec pokračoval s tím, co ho děsí nejvíce. „Když může ukazovat hrnce, je ho plný internet. Když může ukazovat ponožky, je ho plný internet. Ale když má bojovat za Slováka, kterého zabila hajlující belgická policie, tak je zticha. To je předseda vlády Matovič,“ uvedl.

„Prezidentka řeší nějakého Navalného, předseda parlamentu řeší kšefty pro svoje rádio, OĽaNO lije statisíce do svého právníka a Sulík rozprodává Slovensko do zahraničí. Je nezajímá nějaký Slovák, zajímají je jen prachy pro sebe. Oni nejen že kašlou na Slováky, oni jim i ubližují. Okradli dva miliony nejslabších – 300 milionů vzali důchodcům, o 33 eur měsíčně oškubali dělníky a dětem sebrali obědy zdarma,“ napsal ve svém postu Blaha.

Incident v Belgii

Kromě toho konstatoval, že na tiskové konferenci, kterou svolal ministr zahraničních věcí Ivan Korčok, čekal nějaké „vážné vyhlášení vůči Belgii“. Podle jeho slov si však ministr zahrál na „běloruského aktivistu“.

Připomeňme, že na belgickém letišti se před dvěma lety stal incident, který se opět dostal do středu pozornosti politiků a médií. V únoru roku 2018 totiž zemřel slovenský občan Jozef Chovanec po potyčce s policisty na belgickém letišti v Charleroi. Dle médií muž neoprávněně nastoupil do letadla, začal se hádat s posádkou, a dokonce strčil jednu z letušek. Policie, která zasáhla na žádost velitele letadla, Chovance umístila do cely.

Uvádělo se, že se muž dopustil sebepoškozujících úderů, a policie ho měla znovu uklidňovat. Chovanec pak dostal infarkt myokardu a v nemocnici zemřel v kómatu. Avšak média ve středu upozornila na záběry, které ukazují, jak několik policistů imobilizuje Slováka, kdy koleny tlačili na jeho hruď kolem 16 minut. Jedna z policistek přitom hajlovala.

Na případ obrátili svou pozornost belgičtí politici, kteří požádali ministra vnitra Pietera De Crema, aby případ vysvětlil.

Prokuratura v Charleroi ze své strany pro média potvrdila, že probíhající vyšetřování se blíží ke konci. Federální policie také uvedla, že se případem vážně zabývá. Hajlující policistka by také neměla být v operativní službě.