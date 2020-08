„Matovič a Korčok se bojí razantně ‚zakřičet‘,“ tvrdí Směr kvůli smrti Slováka v Belgii. Chmelár ale něco Ficovi vytkl

Jak píše Slovenská tisková agentura (SITA), Fico dále přiblížil, že členové strany předloží prohlášení do parlamentu ve čtvrtek a očekávají, že bude doplněno do programu nejbližší schůze, která se má konat ve středu 2. září.

„Parlament musí přijmout prohlášení k tomuto tématu, neboť jde o úmrtí slovenského občana v zemi Evropské unie (EU). Chci s velkým znepokojením konstatovat, že slovenské státní orgány ignorují tento případ, a to jen proto, že projevují solidaritu vůči západní zemi, v níž sídlí EU. Předseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) a ministr zahraničních věcí Ivan Korčok (nom. SaS) se bojí razantně ‚zakřičet‘ a požádat belgickou stranu o vysvětlení,“ napadl vládu Fico.

Spěchá to

Vládu a ministerstvo zahraničí proto žádá, aby se tématu věnovaly, neboť podle jeho slov jde o urgentní věc. Šéf Směru-SD zároveň věří, že parlament bude mít více odvahy než členové vlády a dané usnesení přijme.

Místopředseda Směru-SD a předseda zahraničního výboru NR SR Juraj Blanár na tiskové konferenci přiblížil znění vyhlášení. Slovensko v něm vyjadřuje pobouření vůči násilí a bezprecedentnímu porušení lidských práv a dohod.

V usnesení dále odsuzuje jakékoli nacistické projevy a vyzývají Belgické království k vysvětlení, jak chrání lidská práva občanů EU a jak systematicky bojuje proti fašismu.

Zároveň se požaduje od belgické vlády důsledné vyšetření tohoto případu za účasti slovenských vyšetřovatelů, kteří budou na průběh vyšetřování dohlížet.

Fico do důchodu?

Na toto prohlášení Fica zareagoval na Facebooku historik, politik a mediální analytik Eduard Chmelár.

„ ‚Jen si představte, že by se něco takového stalo na Slovensku!!!‘ rozčiluje se Robert Fico na tiskové konferenci v souvislosti s brutalitou belgické policie vůči slovenskému občanovi. Představujeme si to. A máme reálnou zkušenost, jak on zlehčoval brutalitu slovenské policie vůči slovenským občanům v Moldavě nad Bodvou, ve Vrbnici a jinde. Jak podporoval policejní násilí proti ženám i malým dětem. Nebo jak pokrčil rameny po vraždě Afroameričana, že to se stává. Tento člověk, plný jedu a zatrpklosti, který zcela rozeštval slovenskou společnost a cíleně sbírá politické body na podněcování nenávisti, by už měl odejít do... důchodu,“ stojí v komentáři Chmelára.

Tragický případ Slováka v Belgii

Slovenského občana Jozefa Chovance zatkli v únoru 2018 na letišti, které leží asi 60 kilometrů od Bruselu. Vlastnil společnost, která najímala slovenské dělníky na belgické stavby, a mezi zeměmi cestoval pravidelně.

Do té doby problémy neměl, ale v únoru 2018 se na palubě letadla choval násilně, strčil do letušky, protože si nemohl sednout na jím zvolené sedadlo. Kapitán letadla odmítl vzlétnout, dokud nezasáhla přivolaná letištní policie.

Zpravodajský portál Sme.sk přinesl 20. srpna informaci o záběrech z letiště v belgickém Charleroi, kde jeden policista nad tělem občana SR Jozefa Chovance hajloval a další policista mu 16 minut tlačil na hrudník, v důsledku čehož nakonec Chovanec zemřel.