„Vy jste horší panikářka než média,“ zaznělo na adresu Čaputové. Padla dokonce i zmínka o diktatuře

Čaputová na sociální síti napsala, že se měla dnes odpoledne vracet ze svého pracovního výjezdu v Nitranském kraji. Své plány však přehodnotila, a to kvůli zhoršené pandemické situaci v Bratislavě.

O setkání s primátory Nitry, Komárna a s předsedou Nitranského samosprávného kraje však nepřišla a absolvovala ho prostřednictvím videokonference. Dále uvedla, na co konkrétně se jich ptala.

„Ptala jsem se hlavně na to, jak se jejich samosprávy vyrovnávají s výpadky příjmů v důsledku krize. Všichni tři reprezentanti samospráv potvrdili výrazné výpadky příjmů a možnost bezúročné půjčky od státu vítají, i když by za vhodnější formu považovali granty,“ uvedla.

Podle slov Čaputové všichni upozorňují na nutnost lepší komunikace mezi státem a samosprávami, aby měli včasné a přesné informace na přijímání potřebných opatření.

„Samosprávy jsou už ze své podstaty zvyklé, že si problémy nakonec řeší samy, ale i k tomu potřebují, aby kroky státu i během krize byly více čitelné a předvídatelné. Aby zkušenosti, které v předcházejících měsících byly nabrány, nepřišly nazmar,“ dodala.

Že by diktatura?

V komentářích se objevilo přes 100 různých názorů na vyjádření prezidentky. Ne všechny byly však kladné.

„Přestaňte už vyvolávat hysterii a paniku. Jaká zhoršená pandemická situace? Vždyť pandemie ani není. Vy jste horší panikářka než média,“ uvedla Katarína Vozárová.

Janovi Gallovi se zase nelíbilo, že se Čaputová nesetkala s obyčejnými lidmi. „A co tak se setkat s obyčejnými lidmi…?“

„Proč jste zabránila sledovat nezodpovědné občany? To byl Váš krok zpět,“ uvedl Alex Medzihradský.

„Milá paní prezidentko, v Nitře, krajském městě, nikoho nezajímají částeční invalidé! Nemáme se tu kde zaměstnat. Hattase jsem byla osobně prosit o pomoc po 9 operacích… protočil jen oči a řekl: Neumím Vám pomoci, hledejte si práci na Profesi. Ubohé, hanba celé Nitře… že krajské město. Hattas má co jíst, i na nájem… nikoho nezajímáme!“ nešetřila kritikou a ostrými slovy Daniela Maťová-Csampaiová.

Anna Šišková zase nepovažuje situaci s koronavirem za zhoršenou. „Jaké zhoršení pandemické situace, co jsou to za kecy?“

„Čí zákon dodržujete vy? No váš světský. Ok, ale my dodržujeme boží zákon! Tak nás nenuťte, abychom konali váš zákon! My máme zákon Boha, tedy Mojžíšův a Kristův, nenuťte nás do vašeho, protože když nutíte, to je pak diktatura, nebo ne?!“ uvedl Elias Leon.