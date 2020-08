Manželka v Belgii zavražděného Slováka poskytla médiím nesestříhaný videozáznam tragédie a odhalila její podrobnosti

Henrieta Chovancová pro slovenský portál Pravda sdělila, že v Belgii pošlapali všechna lidská práva jejího zesnulého manžela a snažili se to zamést pod koberec.

„Nechovali se k němu jako k člověku, jeho život pro ně neměl žádnou cenu. Celé se to snažili zamést pod koberec. Mysleli si, že nebudu mít dost peněz ani energie, abych to řešila. Já jsem se ale nevzdala,“ uvedla.

Dosud prý nepadla žádná obvinění a celý případ se natahuje.

Chovancová poznamenala, že v osudný večer chtěl jít její manžel domů kvůli tomu, že se necítil dobře.

„Užíval léky na štítnou žlázu, která mu kolísala. Denně jsme spolu telefonovali, ale nic nenasvědčovalo, že by s ním něco nebylo v pořádku. Totéž tvrdil jeho kamarád, který ho odvezl na letiště. Neumím si představit, co se mohlo stát, že upadl do stavu, v jakém ho zachytila kamera,“ podotkla.

„Jsem přesvědčena, že manžel zemřel už v policejní cele, a ne v nemocnici, kam ho poté převezli. Vyplývá to i z odborné analýzy, kterou vypracoval belgický doktor Kris Permentier,“ doplnila.

Spolucestující podle ní vypověděli, že její muž nebyl agresivní, spíše dezorientovaný – jako by nevěděl, kde se v dané chvíli nachází. Potvrdila, že v minulosti měl její manžel mírné psychické problémy, ale nedosahovaly fáze, jaká byla vidět v Belgii.

Manželka Jozefa Chovance a její právníci rovněž poskytli portálu nesestříhanou verzi videa toho, jak zemřel Slovák Jozef Chovanec v Belgii. Záznam je jen pro lidi silné povahy, není vhodný pro děti.

Server Pravda toto video zpřístupnil ve veřejném zájmu, aby se podobná situace už nikdy neopakovala.

Smrt Slováka v Belgii

Slovenského občana Jozefa Chovance zatkli v únoru 2018 na letišti, které leží asi 60 kilometrů od Bruselu. Vlastnil společnost, která najímala slovenské dělníky na belgické stavby, a mezi zeměmi cestoval pravidelně.

Do té doby problémy neměl, ale v únoru 2018 se na palubě letadla choval násilně, strčil do letušky, protože si nemohl sednout na jím zvolené sedadlo. Kapitán letadla odmítl vzlétnout, dokud nezasáhla přivolaná letištní policie.

Zpravodajský portál Sme.sk přinesl 20. srpna informaci o záběrech z letiště v belgickém Charleroi, kde jeden policista nad tělem občana SR Jozefa Chovance hajloval a další policista mu 16 minut tlačil na hrudník, v důsledku čehož nakonec Chovanec zemřel.