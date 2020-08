Slovensko si připomíná 76. výročí SNP. Oslav se zúčastnila prezidentka, premiér i předseda NR SR

U příležitosti této události pronesli všichni tři svůj proslov k občanům. Prezidentka Zuzana Čaputová začala tím, že je pro ni velkou ctí, že může přímo oslovit aktivní účastníky a aktéry slovenské velké historické události.

„Jeden z takových hrdinů, jeden z vás, pan Vladimír Strmeň, který byl členem partyzánské jednotky na Španej Dolině, mi jednou na otázku, co považuje v životě za nejdůležitější, řekl: Já se vždy dívám dopředu. Nikdy ne dozadu, protože to, co bylo, se už nedá napravit. Vždy je nutné jít s úsměvem dopředu a vždy s nadějí, že můžu někomu pomoci, nebo udělat to, z čeho bude mít radost,“ zavzpomínala slovenská prezidentka.

Dále uvedla, že ona sama se však na chvíli dívá i dozadu, jelikož v činech je velmi mnoho důležitých odkazů i pro naši současnost. Pro prezidentku je tato událost odjakživa spojována s hrdinstvím. „Dnes o mnoho lépe chápu, co všechno jste museli podstoupit, aby se povstání stalo skutečností,“ pokračovala dále.

„Vaše odvaha, odvaha všech účastníků protifašistického povstání, nám, vašim potomkům, nastavuje zrcadlo. Sami sebe se ptejme: Dokázali bychom i my to, co povstalecká generace? Kdybychom byli na vašem místě, konali bychom stejně odhodlaně a statečně? Našli bychom v sobě odvahu postavit se na správnou stranu, i kdybychom tím riskovali svůj život?“ pokládala prezidentka ve svém projevu otázky.

Dodala, že tato událost, kterou si dnes připomíná Slovensko, ukazuje z hloubky historie, že civilizační hodnoty se musí bránit ještě v předpolí, dříve než se objeví jen první náznaky jejich ohrožení. „Přijměme proto svou zodpovědnost za Slovensko a nesme ji tak statečně, jak to dokázala povstalecká generace.“

Odvaha pro celé Slovensko

„Pro mě SNP je odvaha. Symbol slovenské odvahy, kterou jsme odmítli zaprodat. (…) Mnozí trpěli, protože si dovolili mít jinou barvu pleti, trpěli kvůli tomu, že si dovolili mít jinou národnost, trpěli kvůli tomu, že si dovolili se narodit jako postižení, nebo mít jiný politický úsudek nebo přesvědčení.“

Svůj proslov přednesl také premiér země Igor Matovič. Podle jeho slov dodali účastníci SNP odvahu celému Slovensku.

Uvedl, že SNP bylo povstání proti těm, kteří říkali, že si nejsou všichni rovni. „SPN bylo povstání za rovnost, povstání malého národu v srdci Evropy, který si řekl, že ne, nebude kolaborantem takového nelidského režimu,“ uvedl.

Zmiňme také proslov předsedy Národní rady Slovenské republiky Borise Kollára. Ten označil Slovenské národní povstání za jeden z nejvýznamnějších mezníků v dějinách země.

„Slovenské národní povstání bylo totální, bylo pro i proti, bylo instinktivní i organizované, bylo vlastenecké i internacionalistické, má význam pro nás osobně a váží i něco na úrovni evropských odbojových hnutí,“ uvedl Kollár.

Taktéž poděkoval všem účastníkům povstání. „Děkuji vám, že jste se dokázali postavit v nejtěžších chvílích na správnou stranu ve jménu ideálu svobody, humanismu a demokracie. Naším společným úkolem je nejen nezapomínat na hrdiny SNP, na hodnoty demokracie a civilizovaného pokroku, ale i dokázat se postavit a vyslovit i proti současnému nebezpečí neofašismu a neonacismu, proti těm, co šíří nenávist, zlobu. Lidskost, úcta, demokracie a mír by se měly stát trvalými hodnotami našeho milovaného Slovenska v úctě těm, co za tyto hodnoty bojovali a umírali ve Slovenském národním povstání.“

Směr-SD bojkotuje oslavy

Co se týče strany Směr-SD, ta na dnešní tiskové konferenci uvedla, že se oficiálních oslav členové nezúčastní, ale připravili si své vlastní. Podle Roberta Fica tak učinili proto, že odmítají účast na oslavách s představiteli vládní koalice. Kromě toho vyzval dnes Fico Pellegriniho, aby odešel z funkce místopředsedy Národní rady SR.

Právě nově vznikající strana Hlas-SD bývalého premiéra Petera Pellegriniho Ficovu stranu za bojkot oslav zkritizovala.

„Je velmi smutné, když někdo upřednostní politiku před vzdáním úcty hrdinům SNP. Na oslavy dnes jdeme kvůli obětem a přímým účastníkům povstání, ne kvůli této vládě. Proto bojkot oslav považujeme za směšný a trapný a je urážkou všech těch, kteří položili životy za naši svobodu,“ uvedla mluvčí strany Patrícia Medveď Macíková.