„Má politický pud sebezáchovy.“ Analytik vysvětlil chování Matoviče v souvislosti s růstem nakažených

Podle Úřadu vlády SR se premiér do činnosti Pandemické komise vlády SR zapojí pouze v případě, že to bude nutné.

„Hlavní úkol v boji proti koronakrizi na sebe přebrala Pandemická komise vlády SR, která má důvěru předsedy vlády. Ve smyslu statutu komise předseda vlády není jejím členem, ale jednání komise se účastnit může. V případě, že to bude nutné, je předseda vlády připraven se do činnosti komise intenzivně zapojit,“ informoval agenturu SITA Tiskový a informační odbor Úřadu vlády SR.

Úřad přímo neodpověděl na otázku, zda předseda vlády považuje nynější opatření v zemi proti pandemii za dobře nastavená.

Za zmínku stojí příspěvek Igora Matoviče z 19. srpna na sociální síti, kdy se obrátil na všechny, co se vrací ze zahraničí.

„100… co bychom dnes všichni dali za možnost vědět o těch, kteří přišli z nebezpečných zemí a ignorují povinnost nahlásit se na Úřadu veřejného zdravotnictví. Ano, ochrana soukromí je důležitá, ale v této situaci je ochrana zdraví a života poctivých a nevinných lidí tisíckrát důležitější než ochrana soukromí lidí, kteří pravidla ignorují a přímo ohrožují jiné,“ uvedl.

Ve stejný den, kdy zveřejnil tento příspěvek, proběhla i tisková konference, na které konstatoval, že v době, kdy se snažil vést boj proti koronakrizi on, „mluvily výsledky za sebe“. Dodal, že tento úkol na sebe přebrala dobrovolně pandemická komise.

Momentálně se však premiér země odmlčel. Tento krok vnímá politický analytik Ján Baránek tak, že příliš mnoho popularity premiérovi každodenní vystupování nepřineslo.

„Má politický pud sebezáchovy. V tomto případě je lepší, když je zticha. Proto to dal celé na starost ministrovi zdravotnictví a pandemické komisi. Pokud si je vědom toho, že ty jeho tiskovky, opatření, blackouty mu snižují popularitu, tak si myslím, že to zatím nechá na krizovém štábu a ministrovi zdravotnictví,“ uvedl své mínění Baránek.

Taktéž doplnil, že pokud by byl poradcem Matoviče on, poradil by mu, aby byl zticha a nechal jednat pandemickou komisi. Za zmínku též stojí, že doposud z úst premiéra Matoviče zněla reakce, že na Slovensku je nejnižší počet úmrtí na koronavirus. „Pokud se zvýší počet úmrtí, má na koho svalit vinu, protože teď je mimo. Je to politicko-marketingový tah,“ dodal.

Zmiňme, že celkově bylo na Slovensku potvrzeno 3842 případů, z toho za dnešní den přibylo 114 nově pozitivních lidí. V zemi zemřelo na nákazu 33 osob a 2254 se z ní již vyléčilo.