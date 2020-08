„Tím, že se budete kamarádit s nácky, minulost nezměníte.“ Členka klubu OĽaNO dostala výprask za komentář o válce

Ve svém příspěvku zmiňuje období druhé světové války a chce, aby nastalo konečné smíření. Právě to jí většina uživatelů vyčítala. „Náš národ potřebuje smíření,“ napsala v úvodu svého příspěvku.

„Není jiných událostí v minulosti našeho národu, které nás rozdělují tak, jako ty z let 1939 až 1945. Už před 30 lety můj otec Anton Neuwirth navrhl přejmenovat 29. srpen na Den národního smíření. Na tuto cestu jsme stále ještě nenastoupili. Možná je nutné začít, dokud máme ještě čas,“ napsala Záborská.

A ihned po zveřejnění jejího statusu se v komentářích spustila lavina kritiky. „SNP se uskutečnilo v roce 1944. A jeho podstatou bylo, že se slovenský národ nechtěl smířit s fašismem. A většina slovenského národa se s ním nechce smířit ani dnes. Váš status indikuje, že vy k nim ale nepatříte. S oběťmi SNP, mezi které patří i bratr mého dědečka, se totiž nedá smířit!“ vyjádřila svůj postoj Danka Daubnerová.

Rozdělení společnosti

„Pochopím, když má někdo dojem, že tento národ rozdělují roky 1968, 1989 nebo i 2006-2020. Ale roky 1939-45 rozdělují tento národ akorát tak na lidi a fašisty,“ napsal Andrej Klobušník.

Podle Mateje Fabšíka rozdělují společnost takoví lidé, jak je členka OĽaNO. „A dnes nás bohužel velmi rozdělují lidé jako vy. Lidé, kteří ohýbají minulost a zneužívají to, že jsou pro část lidí autoritou ... Pro Boha, můžete vůbec takové věci napsat a necítit hanbu? V období mezi 39-45 lidé nehledali smíření, ale způsob jak odstavit nelidské hodnoty, které vzplanuly v nejednom člověku pod vlivem šířící se nenávisti,“ uvedl.

Jiná uživatelka si nebyla jistá, zda neztratila Záborská zdravý úsudek. „Jak prosím? Paní ztratila snad poslední kapku zdravého úsudku. Slovo smíření je sice krásné a nanejvýš křesťanské, ale paní Záborská, historie se nedá změnit. To, že podporujete v parlamentu hlasy nácků, je jedna věc a Vaše svědomí… ale vypustit do světa takové něco? Vždyť co je tam po obětech SNP. Vždy je přece čas podat fašistům ruku a tvářit se, že měli jen blbé období, když jako zběsilá zvířata vraždili a plenili a zanechávali oběti a moře bolesti,“ napsala Helena Hudáčeková.

Tomáš Prachar zase zapojil i trošku sarkasmu. „Žádám urgentní rozbor pitné vody v místě Vašeho bydliště. Toto nemůže být střízlivý výstup hodný platu a úřadu poslance SR.“

„Vy jste mimořádně zlá žena, p. Záborská. Já vím, že vám se nelíbí, že hlavní představitel fašismu na Slovensku byl katolický kněz, ale tím, že se budete kamarádit s nácky, minulost nezměníte. Možná byste mohla nečinnost církve ohledně Tisa odsoudit, ale to byste musela dokázat překročit vlastní stín. Jsem znechucená z toho, co předvádíte,“ nešetřila kritikou Julia Vajdová.