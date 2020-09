Svátek státnosti na Slovensku. Prezidentka hovoří o respektu k Ústavě, OĽANO vyzývá k reformě nejvyššího zákona státu

Ústava představuje základy právního řádu, právní jistoty všech a upravuje práva i svobody, prohlásila ve svém projevu prezidentka Zuzana Čaputová s tím, že je důležité tento základní zákon respektovat a chránit si ho.

„Když jsem se ujímala funkce prezidentky, přísahala jsem, tak jako moji předchůdci, na tuto ústavu,“ uvedla Čaputová.

Upozornila, že všechny státní orgány, když jednají, i všechny zákony musí být v souladu s Ústavou SR. „Je to důležité proto, abychom my občané jako původci moci měli jistotu, že nikdo neoprávněně nemůže zasáhnout do našich práv,“ konstatovala Čaputová.

„Byl to nepochybně zlomový okamžik našich moderních dějin,“ napsal Kollár na Facebooku.

Podle předsedy Národní rady (NR) SR Borise Kollára se 1. září 1992 psala historie.

Ve svém příspěvku popsal, jak vypadá originál Ústavy SR, který je chráněn v západním křídle nové parlamentní budovy. Z trezoru vyndávají zaměstnanci parlamentu originál Ústavy SR jen ve výjimečných situacích. Už téměř tři desítky let na něj v jednacím sále skládají slib poslanci a parlamentní prostory opouští pouze během prezidentských inaugurací.

Premiér Matovič: Cesta od vzepření se partyzánů v SNP ke státnosti nebyla jednoduchá

Svátky posledních dnů jsou k sobě časově blízko, avšak cesta od vzepření se partyzánů ve Slovenském národním povstání (SNP) ke státnosti nebyla ani krátká, ani jednoduchá. Prohlásil to na sociální síti slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO). Tuto cestu podle jeho slov zkřížili komunisté a okupanti, „kteří si mysleli, že pokud nám jednou svobodu jako osvoboditelé dali, mohou nám ji i vzít“.

Vládní OĽaNO ke Dni ústavy uvedlo, že tento svátek je příležitostí zahájit diskusi o reformě nejvyššího zákona státu. Ústava je podle hnutí vyjádřením společenské smlouvy všech občanů Slovenska o tom, že si chtějí vytvořit vlastní svrchovaný demokratický právní stát a že se chtějí řídit jejími pravidly.

„Tento státní svátek bezprostředně souvisí se vznikem SR, ale není zdvojením jiného státního svátku - Dne vzniku České republiky. Je namístě, abychom si připomínali oba státní svátky, protože každý z nich nám připomíná jinou, pro slovenský národ důležitou, událost,“ uvedlo OĽaNO.