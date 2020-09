Blaha k výročí přepadení Polska: Celý den marně čekám na status Matoviče o zákazu německých klobásek

Slovenský poslanec Ľuboš Blaha zase podrobuje neúprosné kritice vládu Igora Matoviče, kterou obviňuje z diletantství a pokrytectví. Nejvýstižnějším způsobem to podle něj potvrzuje situace, když Matovič dal najevo, že nemá nic proti zákazu prodeje ruské zmrzliny 21. srpna. Výročí protektorátu by si ale podle všeho takovým způsobem nerad připomínal.

Poslanec za Směr-SD to totiž usoudil kvůli svému očekávání, že se premiér Matovič bude chovat v souladu s logikou vlastního jednání. „Celý den marně čekám na jeho status, v němž nám oznámí, že dnes se zakazují prodávat německé klobásky. 1. září 1939 přece vypukla druhá světová válka a začalo ji nacistické Německo,“ uvedl svůj příspěvek na Facebooku Blaha.

Zákaz klobásek by podle něj byl logickým krokem ze strany Matoviče, který si 21. srpna na svou stěnu na sociální síti vyvěsil fotografii jednoho českého podniku oznamujícího na ceduli, že se u něj v den vojenského vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa nebude prodávat ruská zmrzlina. Slovenský premiér očividně vyjádřil zveřejněním tohoto fota svůj souhlas, i když mlčenlivý.

„Pokud chce vinit Rusy za to, co spáchal Brežněv, nevidím jediný důvod, proč by neměl vinit Němce za to, co spáchal Hitler. Logické. Dnes by měl pověsit stejně hloupou fotografii, že se zakazuje prodej německých klobás. Pokud předseda vlády absurdním způsobem šíří nenávist vůči Rusům, proč nepoužívá stejný metr vůči Němcům?“ ptá se Blaha.

Poslanec si ale uvědomuje, že ani nemůže očekávat žádnou logickou konzistentnost od premiéra své země. „To je jako očekávat od papeže, že bude fanoušek black metalu,“ pohoršuje se Blaha.

Potvrzují to podle něj i kauzy spojené s plagiátorstvím. „Jeden rok Igor Matovič křičí, že plagiátoři musí odstoupit, další rok zjišťujeme, že on sám je plagiátor, ale to už odstoupit netřeba – je třeba udělat zákon, který potrestá všechny ostatní plagiátory. To nevymyslíš, to je OĽaNO. Obyčejní pokrytci a nezávislí farizeové,“ je přesvědčen poslanec.

Nekonzistentnost jednání premiéra shledává Blaha také v jeho postoji ohledně toho, že o všem mají rozhodovat lidé. „Jeden rok tvrdí, že o všem mají rozhodovat lidé v referendu, a nyní si zde hraje na tajnůstkáře a o projektech na evropský plán obnovy rozhoduje pod rouškou tmy jako bankovní lupič,“ všiml si Blaha.

Stejně mu vadí vládní snaha předvést svou solidaritu s opozičními silami zahraničních zemí a ignorovat je ve vlastní zemi.

„Na polské výročí Solidarity nechá Bratislavský hrad vysvítit barvami Polska, na podporu běloruské opozice nasvěcují hrad barvami běloruských fašistů, ale když je Slovenské národní povstání, tak nic, žádné slovenské národní barvy, však co tam po našich slovenských výročích - z hradu je třeba dělat polskou a běloruskou diskotéku,“ zuří Blaha.

Ve stejné míře jej děsí i postoj předsedy slovenské vlády v otázce belgického incidentu.

„Proti belgickým nacistům v policii, kteří zabili Jozefa Chovance, už protestují i samotní Belgičané a děkujeme za to! Jsou zděšeni z toho, že tento případ belgické orgány dva roky ututlávaly a nikdo o tom až do zveřejnění videa před pár dny nevěděl. Belgičané se bouří proti smrti Slováka, ale předseda vlády Slovenské republiky stále nic - jemu je jedno, jak trpí Slováci v zahraničí,“ uzavřel celou věc poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha.