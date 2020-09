„Slastná atmosféra lynče jim všem zatemnila mozky.” Blaha k reakci na rozsudek v případě Kuciaka. Došlo i na Čaputovou

Připomeňme, že včera byl po osmi měsících a 22 jednacích dnech vynesen rozsudek v případě vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Podnikatel Marián Kočner, který si měl objednat vraždu Kuciaka, vyvázl jen s peněžitým trestem ve výši 5 tisíc eur za nedovolené ozbrojování.

„Mám pocit, že na Slovensku někdo rozběhl závody, kdo je více ‚šokován´ z rozsudku ohledně Kočnera. A přitom za všechno mohou právě ti, kteří se kvůli ‚šoku´ nedokážou nadechnout,“ začal Blaha.

„Tak nejdříve celý případ kompletně zpolitizují, potom vyženou lidi do ulic, povalí vládu, předem označí vraha a sugestivně roky podsouvají, že vše je jasné - vrah je Kočner,“ pokračuje Blaha.

Poté přichází s konkrétněji adresovanou kritikou.

„Najednou jsou všichni ‚šokováni‘, že soud chtěl vidět důkazy a ne spekulace Lipšice (právního zástupce rodiny Kuciáků, pozn. red). A hledají viníky všude, jen ne u sebe. Přitom celé to pokazili oni. Jen a jen oni. Koaliční politici. A média, které jim slouží,“ podotýká autor.

Blaha je zastáncem myšlenky, že zmínění politici a média nesou odpovědnost za všechnu tu nenávist, která je dnes ve slovenské společnosti.

„Za to, že obžaloba zjevně případ podcenila, protože cítila nekritickou podporu médií. Za to, že to pokazili. Slastná atmosféra lynče jim všem zatemnila mozky,“ poznamenal poslanec.

„Spravedlnost podle liberálních médií by byla velmi jednoduchá: prokurátorka by byla Monika Tódova z Deníku N, soud první instance by byl Peter Bard z Aktualit a odvolací soud by zajistila redakce deníku SME na čele s jejich majiteli z Penty,“ uvedl.

Došla řada také na předchůdce Zuzany Čaputové.

„Sami roky označovali Slovensko za mafiánský stát. Tleskali exprezidentovi Kiskovi za to, že těmito slovy urážel slovenský národ. Kopali do své vlastní země. A teď se diví, že totéž o nás píší v Německu. Není to pokrytecké?“ dotazuje se poslanec.

Touto otázkou ale Blaha neskončil.

„Prezidentka Zuzana Čaputová dnes teatrálně prohlašuje, že nejsme mafiánský stát. Samozřejmě, že nejsme - ale byla to právě jejich liberální pravicová komunita, která po vraždě Jána Kuciaka vyvolávala o Slovensku tento dojem v zahraničí. Tak na co si dnes hrají?“ stojí v komentáři poslance.

Dodal, že oni jsou ti, kdo pošpinili Slovensko, protože chtěli za každou cenu povalit levicovou vládu a bylo jim jedno, že tím ubližují celému národu.

„Dehonestující narativ“

V příspěvku Blaha upozornil na některé zajímavé věci, které se týkají médií.

„Mimochodem, německé noviny, které dnes drze označily Slovensko za mafiánský stát, se jmenují Die Welt. A víte, kdo je vlastní? Stejná firma, která vlastní i slovenské Aktuality.sk. Springer. Je to jedna parta. Jsou koordinování a dobře vědí, co dělají,“ uvedl politik.

Doplnil, že Aktuality.sk roky útočí na Slovensko, že je mafiánské, a pak se všichni diví, že jejich kolegové z téže firmy z Německa napíší o Slovensku tutéž urážku.

Blaha si myslí, že zde nejde o náhodu.

„Přesně tento dehonestující narativ potřebují živit o Slovensku a celé střední Evropě - ponižovat Slovensko, aby nás na Západě nikdo nebral vážně,“ přišel s vysvětlením autor.

Podle jeho slov potřebují vytvářet v Němcích pocit, že nejlepší bude ty ohavné ‚mafiánské‘ státy na východě dát do pořádku, protože takto to dál nejde.

Zdůraznil, že stejné články psali kolonizátoři o svých koloniích v 19. století.

„Ach, to břemeno civilizovaného Angličana, který vlastně blahosklonně pomáhá divochům z Číny a Afriky tím, že je zotročuje a zabíjí,“ přišel s porovnáním Blaha.

Pak zase podotkl, že to stejné potřebují vybudovat i o střední a východní Evropě – proto takové titulky o mafiánských státech.

„A slovenská liberální média, která vlastní tentýž Springer, jim v tom na denní bázi asistují. Jejich úkolem je rozhlodávat Slovensko zevnitř,“ zdůraznil poslanec.

Blaha na závěr vyslovil nesmírné politování v souvislosti s tím, co se stalo Jánu Kuciakovi a Martině Kušnírové a s tím, čím si museli projít pozůstalí.

„Je úkolem vyšetřovatelů a soudců, aby našli všechny viníky vraždy Kuciáka - a pevně doufám, že se jim to podaří,“ napsal.

Dříve jsme informovali o tom, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes neformálně posnídala s premiérem Igorem Matovičem a předsedou Národní rady SR Borisem Kollárem.

Prezidentka se vyjádřila i k označení Slovenské republiky jako mafiánského státu. Takovým slovním spojením totiž označil Slovensko německý list Die Welt.

„Já se s takovým označením neztotožňuji. Faktem je, že čelíme odhalením například o korupci na vysokých místech, včetně justice, a je dobře, že čelíme takovým odhalením a je dobře, že se taková odhalení vyšetřují. Věřím, že bude vyvozena zodpovědnost. (…) Nejsme podle mého názoru mafiánský stát,“ uvedla.