„Pokud mě bude chtít někdo zabít, ať použije novičok.“ Blaha o tom, proč za všemi zločiny vždy „stojí ‚špatný‘ Putin“

„V případě Navalného se rozehrála zpravodajská hra a nikdo neví, kde je pravda - tedy kromě slovenských médií, ta věděla, že to spáchal Putin ještě před tím, než k incidentu došlo,“ stojí na začátku příspěvku.

Podle Blahy je však realita taková:

„Němci tvrdí, že Navalnyj byl otráven novičokem, přestože ruská nemocnice tvrdí, že ne. Naše média o tom nic nevědí, ale už i ukazují prstem na Putina, že to on otrávil Navalného. Nemají na to žádné důkazy, jen prostě šíří nenávist,“ píše poslanec.

Zdůraznil, že se jedná o učebnicový příklad hoaxů a konspiračních teorií.

Poté připomněl, že se situace kolem Navalného zkomplikovala včera.

„V Bělorusku byl zveřejněn rozhovor, který získaly tamní tajné služby. V rozhovoru zástupce Německa hovoří se zástupcem Polska a zdůrazňuje, že potvrzení o otravě Navalného není tak důležité, protože ve válce jsou všechny metody dobré,‘“ praví se v komentáři poslance.

Dále poznamenal, že ve zveřejněném rozhovoru se zástupci Německa a Polska shodují, že je třeba oslabit Rusko, aby se nepletlo do Běloruska.

„A proto si vymýšlejí obvinění o otravě novičokem. Pokud se rozhovor ukáže jako autentický, bude to těžká rána pro všechny rusofoby,“ uvedl poslanec.

Podle něj se ukáže, že západní zpravodajské služby ohýbají pravdu jen proto, aby mohly kopat do Ruska.

Pak Blaha přichází s osobním názorem na kauzu ruského opozičního aktivisty.

„I bez tohoto důkazu mi osobně přijde krajně nepravděpodobné, že by Navalného otrávili novičokem. Spíš mi to přijde jako záminka, že si zase někdo jen potřebuje kopnout do Ruska. A už zase se zde šermuje ‚novičokem‘, jako kdyby tajným službám na Západě docházela fantazie,“ uvedl.

Nechybí přirovnání s fiktivní postavou románu Arthura Conana Doyla o Sherlocku Holmesovi.

„To je skoro jako z nějakého béčkového filmu - za každým zločinem musí stát profesor Moriarty a za každým ruským zločinem musí stát novičok. Směšné,“ píše Blaha.

Účinnější je i muchomůrka červená

Poslanec zdůraznil, že kdyby Navalného na letišti otrávili novičokem, jednou z nejhroznějších smrtelných látek, tak klekne celé letiště a po útoku je hromada mrtvých těl.

„Ale jakoby zázrakem útok novičokem přežilo nejen celé letiště, ale ještě i sám Navalnyj. To fakt dává smysl,“ neskrývá ironii poslanec.

Blaha v této souvislosti začal vážně pochybovat o kvalitě novičoku.

„Říká se, že je to jedna z nejstrašnějších látek, ale zatím to vypadá, že účinnější je i muchomůrka červená. Skripal si po údajném útoku novičokem dále vesele žije. Navalnyj také žije. Prosím, pokud mě jednou bude chtít někdo zabít, ať použije novičok - pro každou oběť je to zjevně nejlepší možnost, jak vyváznout živý,“ přechází na sarkasmus Blaha.

Poslanec zastává názor, že existuje tisíc způsobů, jak odstranit Navalného, ​​kdyby někdo chtěl.

„Stačí mu do té kávy nasypat třeba jed na krysy. Ale podle našich ctěných rusofobů Rusové pokaždé, když potřebují někoho odstranit, tak vytáhnou novičok. Říkám, to je jak z béčkového hollywoodského filmu,“ podotkl.

Pak se opět vrátil k hlavě ruského státu.

„ A samozřejmě za všemi zločiny vždy stojí špatný Putin - protože ten může vždy za všechno, ještě i za to, že Slovensko prohrálo fotbalový zápas s Českem. Vždyť to je na smích,“ píše.

Podle Blahy jde o zpravodajskou hru, do které nevidíme.

„Nevíme, kdo chtěl Navalného odstranit a na koho to hodit. Všechny spekulace nejsou nic jiného než konspirační teorie. Poprosím zejména ty, kteří zde od rána do večera vedou válku proti konspiraci, aby v případě Navalného tiše seděli a nešířili rusofobii,“ vyzval poslanec.

Jaksi to slovenským vládním představitelům ušlo

Blaha svůj pohled přenesl do širšího kontextu a zmínil jiné případy.

„Doporučil bych i našim nejvyšším vládním představitelům, aby se raději věnovali strašnému zločinu, který byl spáchán na našem občanovi v Belgii, a neřešili nějaké třetiřadé ruské politiky, kteří se Slovenskem nemají nic společného,“ poradil.

Dodal, že při všem tom kopání do Ruska jaksi slovenským vládním představitelům ušlo, že v Británii dál mučí Juliana Assange, který se „provinil pouze tím, že napsal pravdu o amerických zločinech“.

„Nebo se podívejte do USA. Mezinárodní trestní soud chce prověřit americké válečné zločiny v Afghánistánu. Víte, jaká je reakce americké administrativy?“ dotazuje se Blaha s dovětkem, že prokurátory mezinárodního soudu vykázali z USA a uvalili na ně sankce.

„Slyšeli jste ministra Korčoka či prezidentku Čaputovou protestovat proti americké aroganci? Jasně, že ne - jim na spravedlnosti nezáleží. Američané mohou všechno. Ale v případě Ruska je potřeba šířit fobie a konspirace,“ stojí v komentáři poslance.

Zdůraznil, že mu vadí přístupy slovenské prezidentky a vlády Matoviče.

„Zatímco budou jen jednostranně kopat do Východu a podhazovat se Západu, do té doby budou jejich volání po spravedlnosti čirou propagandou - a čím dál tím více budou na smích,“ varuje poslanec na závěr svého příspěvku.