„Mediální pokrytí procesu má už charakter justičního bulváru.“ Advokátka narovinu o zmanipulování pozůstalých

„Jako každému, kdo má v sobě zbytek empatie, je mi jich nesmírně líto,“ napsala na úvod komentáře Čírtková.

Zdůraznila, že každého rodiče musí obcházet hrůza, když si představí jejich situaci a jejich utrpení.

„O to více mne mrzí, do jaké role - a jinak než role to nazvat neumím - se nechali vmanipulovat. Nevím vlastně kým - zda novináři, veřejností, okolím, zda si tuto cestu zvolili sami, nebo zda vyplynula z okolností, jako souhra více faktorů, z nichž není možné určit jeden rozhodující,“ pokračuje v komentáři právnička.

Podle Čírtkové rodiče teď hrají smutnou úlohu těch, kteří stojí v čele boje za spravedlnost.

„Je to sice pochopitelné, ale velice zatěžující. Veřejná diskuse se dostala do takových obrátek, že ‚spravedlností‘ je míněn jediný možný verdikt, a to uznání viny Mariána Kočnera. S jeho odsouzením se nyní už neoddělitelně spojila představa ‚spravedlnosti‘, všechny ostatní možné výroky soudu jsou proto automaticky vnímány jako ‚nespravedlivé‘. Tento narativ převzala významná část médií a bohužel i politiků,“ okomentovala situaci advokátka.

Čírtková zastává názor, že veřejně činné osoby by se měly vzpamatovat a přestat živit volání po této předem vydefinované odplatě.

„Jeho důsledkem je totiž paradoxně vznik pachuti nespravedlnosti - jak moc je nezávislý soud, který se musí bát vynést zprošťující rozsudek? Jak moc bude věrohodné případné odsouzení v této atmosféře?“ píše advokátka.

Domnívá se, že by také bylo dobré zbavit se představy, že odsouzení a uložení trestu přinese pozůstalým nějakou úlevu.

„Myslím, že není správné spojovat smíření nebo vyrovnání se s následky zločinu, byť tak strašlivého, s postupem světské spravedlnosti. Ta může přinést trest, možná nějaké zadostiučinění – ale to je pořád málo,“ poznamenala advokátka s dovětkem, že to, co pozůstalí opravdu potřebují, v soudní síni a v odůvodnění rozhodnutí najdou jen těžko.

Úloha určitého symbolu

Poté autorka komentáře vrhla kritiku na média.

„Mediální pokrytí procesu má už charakter justičního bulváru. Nešťastní rodiče obětí v něm hrají hlavní role. Sledují hlavní líčení ,v přímém přenosu‘, vyjadřují se do médií, zlomení odcházejí z jednací síně, když zjistí, že rozsudek neodpovídá jejich očekávání,“ uvedla.

Pak se otevřeně vyslovila k roli pozůstalých, kterou byli donuceni hrát v této situaci.

„Připadla jim úloha určitého symbolu. Bohužel, situace došla tak daleko, že teď už možná nemohou přestat v tomto tragickém divadle účinkovat,“ poznamenala právnička.

Finální část příspěvku ukazuje, k jakému závěru dospívá právnička.

„V čele boje za spravedlnost nemají stát novináři, politici, demonstranti ani pozůstalí, ale státní zástupce. Ten má být jeho hlavní postavou. Jenže tohle už není boj za spravedlnost, to je hon na spravedlnost. A to je něco jiného,“ zdůraznila.

Jen s peněžitým trestem

Podnikatel Marián Kočner byl v případě objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové zproštěn viny. Rozsudek ve čtvrtek vynesl senát Specializovaného trestního soudu v Pezinku.

V soudní síni, kde byl vynášen rozsudek, byli přítomni matka zavražděné Martiny Zlatica Kušnírová a otec novináře Jozef Kuciak. Po přečtení zproštění obvinění rodiče opustili soudní síň.

„Byl to pro nás šok, proto jsme vstali a odešli z jednání. Bylo to spontánní, vstal jsem a opustil toto místo, odešla i paní Kušnírová,“ řekl otec Jozef Kuciak.

K vynesení rozsudku došlo po osmi měsících a 22 jednacích dnech.

Podnikatel Marián Kočner, který si měl objednat vraždu novináře, vyvázl jen s peněžitým trestem ve výši 5 tisíc eur za nedovolené ozbrojování.