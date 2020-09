Soudci by měli představit rozsudek písemně a promluvit před médii, říká o kauze Kuciaka Matovič

Slovenský premiér Igor Matovič je přesvědčen, že soudci Rastislav Stieranka a Ivan Matel, kteří se vyjádřili pro osvobození Mariána Kočnera a Aleny Zszsuové, mohli vyhotovit už i písemné zdůvodnění, aby lidé lépe rozuměli jejich rozhodnutí. Uvedl to během dnešní relace Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) Sobotní dialogy na Rádiu Slovensko.

Matovič prohlásil, že jelikož případ Jána Kuciaka je nejvíc sledovaný soudní spor za poslední roky a i v existenci samotné Slovenské republiky, o to více by lidé chtěli být ztotožněni s rozsudkem.

Osvobození Kočnera podle Matoviče vzbuzuje pochybnosti v odborné veřejnosti i mezi lidmi. Takový rozsudek podle něj nepřispívá ke zvýšení důvěryhodnosti soudnictví.

Zároveň se domnívá, že by soudci měli být povinni v době vynesení rozsudku vypracovat písemný rozsudek. Matovič také navrhl, že by Slovensko mohlo jít cestou, že soudce se postaví před novináře, tím pádem i před veřejnost, aby odpověděl na otázky. Dodal, že zdůvodnění senátu nepovažuje za dostatečné, když ho za dostatečné nepovažují ani odborníci.

Reforma justice

V diskusním pořadu se také připomínalo téma reformy soudnictví, která zahrnuje posílení pravomocí hlavy státu při výběru ústavních soudců, nebo zřízení nového nejvyššího správního soudu. Tato novela by měla platit od ledna, pokud bude schválena. Naráží však na připomínky například profesních organizací či vicepremiéra pro legislativu. V případě, že by poslanci nezvolili soudce ústavního soudu v přiměřené lhůtě, tak podle novely je může jmenovat hlava státu, tedy po případném jejím schválení.

„Když chceme, aby lidé důvěřovali rozhodnutím ústavního soudu, zavázal bych parlament, aby tam byla dohoda na ústavní většině. Nepřesouval bych pravomoci na prezidentku, protože jsme parlamentní stát, nikoli prezidentský,“ řekl v této souvislosti premiér.

Jednou z výzev v oblasti justice je volba nového generálního prokurátora. Krátce po opětovném schválení zákona o prokuratuře, který dává možnost kandidovat i neprokurátorům, advokát a bývalý ministr Daniel Lipšic řekl, že uvažuje, že se bude ucházet o jednu z těchto pozic. Matovič v této souvislosti uvedl, že neregistruje, že by měl Lipšic podporu koalice. Jako neprokurátor kandidovat může, Matovič by byl ale rád, kdyby se do výběrového řízení přihlásila alespoň desítka kvalitních odborníků. Podle Matoviče není v koalici žádný plán, aby se konkrétní člověk stál šéfem speciální či generální prokuratury.

Dodal také, že dnešní počet případů v souvislosti s covidem-19 je zarážející. Myslí si však, že Slovensko je připraveno zvládnout druhou vlnu pandemie. Dodal také, že odborné týmy pracují na návrhu reforem v souvislosti s plánem obnovy a pak je předloží veřejnosti. Doplnil, že bude dost času na vyjádření.