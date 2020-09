Chmelár: Cílem kauzy Navalnyj může být zastavení plynovodu Nord Stream 2

Na začátku Chmelár uvádí, že se nechtěl k této sledované kauze vyjadřovat do té doby, dokud nebude mít nějakou stopu poskládanou na faktech, nikoliv na dojmech. Poté politik vysvětluje, co přesně se během letu stalo – Navalnému se udělalo špatně a letadlo muselo nouzově přistát.

„Od tohoto okamžiku se začala rozvíjet zpravodajská hra, která by byla směšná, kdyby jí nepodlehlo tolik lidí a novinářů především,“ uvedl.

„Reakce se začaly nabalovat jako sněhová koule. V podvečer sice stále nebyly k dispozici výsledky testů, ale představitelé západních států, médií i politických think-tanků už vyjadřovali pevné přesvědčení, že ,není pochyb‘ o jeho otravě v souvislosti s politickou činností. Nikdo tehdy neupozornil, že údaje o otravě mají jen od Navalného mluvčí a manželky, žádná autorita tento dohad nepotvrdila,“ konstatoval.

Chmelár poté uvádí, že mluvčí Navalného uvedla novinářům, že ten byl otráven „neznámou toxickou látkou přimíchanou do šálku čaje, který vypil na letišti před odletem“. Politik konstatuje , že právě s touto verzí začala ihned pracovat média a politici jako s faktem, a to i přesto, že v té době nebyla provedena ani základní vyšetření a nebyl k dispozici ani daný šálek čaje, který politikovi přinesl jeho vlastní asistent.

V této souvislosti Chmelár zkritizoval i prezidentku Zuzanu Čaputovou, která dle jeho slov údajnou otravu odsoudila ještě před potvrzením.

Pozornost západních médií

„Tak si to tedy shrňme. Naše média nám chtějí říct, že ruský prezident Vladimir Putin, který už tolikrát sofistikovaně přelstil Západ, je tak hloupý, že politika, který ho navzdory pozornosti západních médií vůbec neohrožuje, nechá otrávit, letadlo s ním nechá nouzově přistát a povolí jeho převoz do Německa, aby mu tam mohli dokázat vinu. Zároveň nám chtějí naše média namluvit, že obávaná ruská tajná služba je tak amatérská, že nedokáže uskutečnit atentát a soudě podle osudu Skripalových a samotného Navalného je novičok vlastně jen takové projímadlo…“ neodpustil si ironický pohled Chmelár.

Poté uvádí názor ruského experta na chemické zbraně Alexeje Vinnikova. Podle něj totiž v případě použití novičoku by kolem Navalného musely ležet hromady mrtvol, jelikož většina nervových látek má extrémní rychlost průniku do dýchacího systému. Chmelár zdůrazňuje, že Navalnyj byl však dlouho při vědomí.

„Kromě toho novičok má dlouhodobé účinky. Kdyby ho opravdu někdo použil, celá omská toxikologie by už dávno ležela v plastových pytlích. I vědci z USA se shodují na tom, že novičok dokáže zabít vše živé v okruhu stovek metrů. Přesto dostal do kómatu záhadně pouze jediného člověka. A cílil tak přesně, že to byl právě Alexej Navalnyj,“ pokračoval ve svém komentáři.

Naivní verze

„Tím se totiž zahladily všechny pochybnosti o tom, že jím byli otráveni i Skripalovi, ačkoli (a to je nutné zdůraznit) dokázáno to nikdy nebylo. Podobně jako Murray, i já si umím představit verzi, že ruské státní orgány nebo mocní oligarchové dají odstranit svého rivala, ale proč by to dělali tímto způsobem?“ ptá se Chmelár.

Slovenský politik pak zmiňuje britského diplomata a historika Craiga Murraye, který byl podle něj jeden z prvních, který zpochybnil tuto naivní verzi o otravě novičokem. Chmelár konstatuje, že to byl právě Murray, který řekl první, že pokud se dostane Navalnyj do Německa, bude jen otázkou času, kdy se vyhlásí, že byl otráven novičokem.

Podle jeho mínění to celé nemá logiku. „Západní média nám chtějí namluvit, že ruský stát nebyl schopen zabít Navalného ještě v době, kdy byl na Sibiři, že čekal, dokud neodletí, že nedokázali vybrat něco jistějšího, například kulku, že nebyli schopni zařídit jeho vraždu na jednotce intenzivní péče ruské státní nemocnice. Čili ten špatný ruský stát dokázal zfalšovat všechny své toxikologické testy a zabránit lékařům, aby řekli pravdu o jeho otravě, avšak špatnému ruskému státu chyběly prostředky na to, aby například na několik minut vypnul ventilátor nebo se postaral o to, aby dodýchal. A celý tento sled neuvěřitelných věcí všemocný Putin zakončil tím, že umožnil převézt Navalného do Německa, aby ho mohl celý Západ obvinit z pokusu o vraždu... Fakt si všichni myslí, že žereme slámu?“ nešetřil ostřejšími slovy politik.

Podle Chmelára zůstává ještě nezodpovězena klasická otázka – komu by tento zločin prospěl? „Snad jste pochopili z mých slov, že ve prospěch Kremlu určitě ne,“ uvedl. Slovenský politik nezapomněl zmínit také verzi, která přišla před pár dny z Běloruska, kdy Alexandr Lukašenko uvedl, že Navalnyj nebyl otráven, že celá operace vznikla proto, aby Rusko přestalo chránit Bělorusko. Zmiňuje také zachycený rozhovor na lince Berlín-Varšava, který byl zachycen tajnou službou.

„V tomto rozhovoru se dva muži domlouvají, že vše jde podle plánu, že je nutné donutit Putina, aby nestrkal nos do Běloruska a utopil se ve vlastních problémech a že prezident Lukašenko se ukázal jako těžký oříšek a profesionál. K této verzi se přiklání i místopředseda Směru-SD Ľuboš Blaha,“ konstatuje.

O co tedy jde?

Chmelár však tento průběh událostí sám považuje za infantilní a nabízí svůj vlastní pohled na kauzu. A hlavním aktérem je zde Nord Stream 2.

„Spojené státy, ale i Saúdská Arábie dlouhodobě usilují zastavit projekt téměř dokončeného plynovodu Nord Stream 2 mezi Německem a Ruskem. Berlín na tyto požadavky a výhrůžky odpovídal velmi asertivně, ale po propuknutí kauzy Navalnyj se Angela Merkelová ocitla pod sílícím domácím tlakem, aby ukončila podporu tomuto projektu, a to i z řad její vlastní strany,“ vysvětluje svůj pohled Chmelár.

Pokračuje s tím, že jeden z kandidátů na předsedu CDU Norbert Röttgen pro média uvedl, že by dokončení plynovodu znamenalo „podporu Putinově nelidské a opovrhující politice“. Z toho důvodu žádá, aby celá EU rozhodla o zastavení plynovodu.

V komentáři opět nechyběla kritika Čaputové. „A zatímco marně čekáme na to, že prezidentka Čaputová vyjádří ,pobouření‘, ,šok‘, ,zděšení‘ či alespoň ,znepokojení‘ nad sankcemi USA vůči statečné prokurátorce Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové, která se odvážila začít vyšetřovat válečné zločiny amerických vojáků v Afghánistánu; nebo odsoudí chování Turecka vůči Řecku či ničení křesťanských památek v Turecku - její nový známý Alexej (se kterým se nikdy neviděla) se dostal do středu jednání samotného NATO,“ uvedl.

Závěrem vyzýval k ostražitosti a pátrání po skutečných důvodech těchto zpravodajských her, které se nacházejí pod povrchem. „I když musím se smutkem konstatovat, že v normální demokratické zemi by toto byla práce pro mladé dravé novináře, a ne pro okoukaného akademika.“