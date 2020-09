„Jen hlupák nepochopí, že by to mohlo přispět k jeho úmrtí.“ Advokátka vdovy Chovance označila Belgii za zemi opic

Portál Topky přináší přehled belgických médií, která se zajímají o případ smrti Slováka Jozefa Chovance. Zatímco obsah vyjádření vdovy po zesnulém by se dalo nějak předpokládat, stanovisko její belgické advokátky by málokdo mohl očekávat.

Poznamenává se, že vlámská televizní stanice VRT si všimla nedělní pietní akce na památku J. Chovance, kterou uspořádala slovenská komunita v Bruselu. Navíc deníky De Morgen a Het Laatste Niews připomněly roztříštěné psychické zdraví J. Chovance a snahu advokátky jeho manželky vyměnit vyšetřující soudkyni a dostat současný soudní spor mimo město Charleroi.

De Morgen v dalším rozsáhlém publicistickém materiálu uvedl vyjádření Henriety Chovancové, vdovy po zesnulém Slovákovi, které zaznělo před výborem P, čili Stálým výborem pro monitorování činnosti policie.

Podle její výpovědi byl J. Chovanec v prosinci 2016 velmi vystresovaný, měl afektivní poruchy typické pro schizofrenii. Uvedla, že její manžel po konzultaci s psychiatrem po celé měsíce užíval léky vztahující se na dost široké spektrum duševních chorob. Ty vysadil v březnu nebo dubnu 2017, neboť byl po nich otupělý, nic ho nezajímalo, jen hodně spal, po fyzické stránce byl v pořádku, ne však po psychické. Přiznala také, že si není jistá, zda šel na kontrolu, kterou měl mít v září 2017.

De Morgen upozornil i na její výpověď před výborem P, podle které, když viděla manžela ležet v nemocnici, kam ho převezli po incidentu s policií na letišti v Charleroi v noci z 23. na 24. září, měl nateklou jednu ruku, zlomený prst na levé ruce a zlomenou patu.

„Záběry z cely šokovaly všechny“

Deník Het Laatste Nieuws v sobotu přinesl celostránkový rozhovor s advokátkou Henriety Chovancové. Ann Van de Steenová pro vlámský deník potvrdila to, o čem se už ve čtvrtek (3. 9.) vyjádřila pro tiskovou agenturu Belga: snaží se dosáhnout toho, aby se soudní případ přesunul mimo Charleroi a že by měl být odňat dosavadní vyšetřovací soudkyni.

Van de Steenová považuje za šokující středeční oznámení generální prokuratury v Monsu, podle kterého neexistuje žádný důkaz, že by zákrok letištní policie v Charleroi zapříčinil smrt Jozefa Chovance.

„Mám z toho špatný pocit. Záběry z cely šokovaly všechny. Všechny kromě generální prokuratury,“ uvedla advokátka s 34letou praxí pro Het Laatste Nieuws.

Zároveň přiznala, že má velkou důvěru v belgickou justici, ale po vyjádření prokuratury z města Mons ji Belgie připadá jako „země na úrovni opic“.

Právní zástupkyně Chovancovy rodiny zdůraznila, že má pocit, jako kdyby se prokuratura snažila chránit policii, jejíž příslušníci se dopustili hrubého chování.

Upozornila, že netvrdí, že za smrt slovenského občana mohou policisté, zároveň však podotkla, že jejich vinu naznačuje mnoho věcí.

I to, že celou svou vahou seděli na Chovanci kolem čtvrthodiny, zatímco on se spoutanýma nohama a rukama ležel na břiše a s hlavou zamotanou v dece.

„Jen hlupák nepochopí, že by to mohlo přispět k jeho úmrtí,“ vzkázala advokátka.

V rozhovoru pro Belga uvedla, že soud nařídil provést několik znaleckých posudků včetně pitvy, patologického vyšetření a toxikologických rozborů, které však nevyvrátily podezření, že příčinou smrti bylo stlačení hrudníku. A upozornila, že celý případ měl být uzavřen v lednu tohoto roku, aniž by vyšetřující soudkyně vznesla jakékoliv obvinění vůči policii.

Van de Steenová upozornila, že advokátní kancelář, v níž pracuje, měla desítky telefonátů téměř z celého světa, od New Yorku po Jižní Koreu.

„Není to právě reklama pro naši zemi. Byli jsme známí pro vafle a čokoládu a nyní už i případem smrti Jozefa Chovance,“ neskrývá své zklamání právnička.

Vyjádřila přesvědčení, že celý soudní případ bude možné důkladně vyšetřit, pouze pokud se podaří dosáhnout toho, že případ bude odňat orgánům v Charleroi v regionu Valonsko a přesunut do vlámské části Belgie. To by však vyžadovalo souhlas ministerstva spravedlnosti.

„Neslučitelný s hodnotami EU.“ Slovenští europoslanci na případ upozornili šéfa EP Sassoliho

Evropský parlament musí přijmout všechna nezbytná opatření, aby smrt slovenského občana Jozefa Chovance nezůstala bez odezvy této instituce, která zastupuje hlas všech občanů Evropské unie. To je hlavní poselství listu, který skupina slovenských europoslanců zaslala předsedovi EP Davidu Sassolimu.

V pondělí o této iniciativě informovala europoslankyně a předsedkyně Výboru EP pro zaměstnanost a sociální věci Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), která je iniciátorkou společného dopisu.

„Úkolem policejních orgánů je chránit a sloužit občanům. V případě Jozefa Chovance se však udál pravý opak. Evropský parlament jako instituce, která hájí lidská práva na celém světě, musí zaujmout silné a jednoznačné stanovisko proti neoprávněnému jednání belgických orgánů činných v trestním řízení,“ uvádí se v dopise, pod který se podepsala skupina deseti slovenských zákonodárců.

Kromě Ďuriš Nicholsonové se pod společnou výzvu podepsali i její stranický kolega Eugen Jurzyca, Vladimír Bilčík a Michal Wiezik (SPOLU-OD), Miriam Lexmann a Ivan Štefanec (KDH), Peter Pollák (OĽaNO), Monika Beňová (Směr-SD), Martin Hojsík a Michal Šimečka (Progresivní Slovensko).

Tito politici vyjádřili znepokojení v souvislosti s případem Jozefa Chovance a Sassolimu napsali, že tento „ohavný incident s projevem extremismu“ je neslučitelný s hodnotami EU.

„Z toho důvodu žádáme předsedu Evropského parlamentu o veřejné odsouzení konání belgické policie. Také požadujeme, aby následující plénum bylo zahájeno minutou ticha jako projev naší podpory rodině Jozefa Chovance,“ uvedl Jurzyca.

Pokud Sassoli jejich žádosti vyhoví, minutu ticha na památku Jozefa Chovance by měl EP držet v pondělí 14. září na úvod zářijového plenárního zasedání.