Některým „se ulevilo“. Na Slovensku budou působit američtí vojáci. Kývl na to i obranný a bezpečnostní výbor

Podle jeho slov by měli zajistit na Slovensku výcvik a poradenství v otázkách civilně-vojenské spolupráce.

„Právě vojáci vyškoleni na tyto operace byli nasazeni například i v uzavřených obcích během první vlny pandemie. Odvedli úžasnou práci a bez dostatečných znalostí a naučených postupů by bezproblémový průběh nebyl možný,“ vyzdvihl jejich přínos Naď.

Jak svědčí reakce sledujících, ne všichni jsou z toho kroku příliš nadšení.

„Nadi, ty americký tajtrlíku, co podceňuješ naše vojáky, na co tu jsou američtí vrahové, kdyby nebyli američtí vrahové, kdo by učil naše vojáky. Tím podrýváš autoritu našich věřitelů, myslím, že naši jsou mnohem schopnější než američtí vrahové, ty jsi prostě americký sluha, ne slovenský ministr, lidé se stydí za takového zaprodance,“ napsal Jan Krucanica.

„Američany nikdo nepotřebuje, je to banda hlupáků s kačerem v čele,“ vyslovil se Ferino Gulyás.

„To se mi ulevilo, už budu klidně spát, máme ochranu před ‚ruským agresorem‘,“ zazněla ironie od Štefana Demčika.

Dříve bylo informováno o tom, že slovenská vláda v polovině srpna schválila přítomnost příslušníků Ozbrojených sil Spojených států amerických.

Vojáci by měli na Slovensku působit 36 ​​měsíců a jejich hlavní náplní práce bude zajištění výcviku a poradenství Ozbrojených sil Slovenské republiky.

Působení příslušníků Ozbrojených sil USA v navrhovaném období představuje navázání dvoustranné spolupráce s Ozbrojenými silami USA, která byla provedena na základě usnesení NR SR ze dne 19. června 2018.