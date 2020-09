Blaha v souvislosti se smrtí Slováka v Belgii promluvil o etnických předsudcích vůči Slovanům na Západě. Co pronesl?

Slovensko řeší případ z roku 2018, kdy po potyčce s policisty na belgickém letišti v Charleroi zemřel slovenský občan Jozef Chovanec. Blaha se k tomuto incidentu také vyslovil a prozradil, co si o celé záležitosti myslí.

„Začal hon na mrtvého člověka. Liberální média nedokáží překousnout, že jsme se na Slovensku postavili za nevinnou oběť belgických nacistů a belgické státní mašinérie, a tak se snaží zpochybňovat oběť – Jozefa Chovance,“ napsal v úvodu a vzápětí dodal: „To je tak nelidské, že nemám slov.“

V příspěvku se také věnoval tomu, na co tisk v takových případech upozorňuje. Zmínil se například o květnovém případu z USA, kdy rukou policisty zemřel Afroameričan George Floyd.

„Pamatujete? Když kdokoli ohledně udušeného Afroameričana Georga Floyda upozornil na jeho kriminální minulost, okamžitě se na něj vrhli, že je rasista a zlehčuje rasistickou policejní vraždu. No, v případě Jozefa Chovance je nejnověji ze strany liberálního tisku nejpopulárnější, když mluví o jeho psychických problémech,“ vysvětlil.

„Jaký má smysl šťourat se v tom, že má oběť duševní problémy? To je lidi s takovými problémy potřeba zabíjet? Jako za nacistické Třetí říše? To snad nemyslí novináři vážně. To je přes všechny čáry!“ rozčiloval se Blaha.

Upozornil však na to, že to neospravedlňuje to, že ho hajlujícíudusili k smrti. Navíc podotkl, že se strážci zákona při tomto činu i bavili tím, že Chovance nebude škoda.

Politik také vyzdvihl, že nerozumí tomu, proč se někdo mermomocí snaží odvrátit diskusi od toho klíčového. Tím měl na mysli zejména to, že vůči Slovanům na Západě dále existují etnické předsudky. Výsledkem toho je pak dle něj i toto surové zabití otce slovenské rodiny.

„Prosím, drahá média, přestaňte to zlehčovat. Přestaňte vytvářet dojem, že si za policejní násilí může oběť sama. Je to vůči Josefovi Chovancovi neuvěřitelně neuctivé,“ vyzval tisk.

Následně napsal, že si je moc dobře vědom toho, že se těmto médiím nehodí, že „milovaný Západ není dokonalý“ a také, že se nedokáží smířit s tím, že je potřeba bránit naše slovanské národy, protože se to příčí jejich kosmopolitnímu přesvědčení a nejraději by „Slovensko rozpustili v americké Coca-Cole“.

„Ale prosím, už jen kvůli tomu dobrému člověku z Terchové, který se ničím neprovinil, přestaňte zlehčovat strašný rasistický zločin belgických policistů. Ano, vím, že vás Slováci nezajímají, ale mějte soudnost a alespoň elementární empatii k rodině a pozůstalým. Buďte lidé. Nic víc. Lidé. Děkuji,“ stálo na konci příspěvku tohoto politika.

Incident v Belgii

Připomeňme, že se na belgickém letišti před dvěma lety odehrál incident, který se opět dostal do středu pozornosti politiků a médií. V únoru roku 2018 totiž zemřel slovenský občan Jozef Chovanec, a to po potyčce s policisty na belgickém letišti v Charleroi. Dle médií muž neoprávněně nastoupil do letadla, začal se hádat s posádkou, a dokonce strčil do jedné z letušek. Policie, která zasáhla na žádost velitele letadla, Chovance umístila do cely.

Uvádělo se, že si muž v cele způsobil sebepoškozující zranění a policie ho musela znovu uklidňovat. Chovanec pak dostal infarkt myokardu a v nemocnici zemřel v kómatu. Avšak média nedávno upozornila na záběry, které ukazují, jak několik policistů imobilizuje Slováka a koleny tlačí na jeho hruď asi 16 minut. Jedna z policistek přitom hajlovala a pod nosem si prsty vytvořila nechvalně proslulý knír Adolfa Hitlera.

Na případ obrátili svou pozornost belgičtí politici, kteří požádali ministra vnitra Pietera De Crema, aby případ vysvětlil. Advokát rodiny, Lennert Dierickx, uvedl, že „blokování dýchání našeho klienta po dobu 16 minut není normální“. Také belgický ministr spravedlnosti Koen Geens si myslí, že „je to nepřístojné a absolutně šokující“.

Sám belgický ministr vnitra Pieter De Crem označil záběry z videa za „něco absolutně nepřiměřeného“ a vyzval k úplnému objasnění okolností. Zmiňme, že tato kauza připomíná nedávný případ z amerického Minneapolisu, kde byl v květnu rukou policisty zabit černoch George Floyd.