Ľuboš Blaha: 11. září je symbolem statisíců nevinných lidí, kteří neumírali v Americe, ale kvůli Americe

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se u příležitosti dnešního data vrátil do minulosti a zavzpomínal na teroristický útok z 11. září 2001, ke kterému došlo ve Spojených státech. Podle jeho slov se „nás snaží přesvědčit, že 11. září je dnem amerických obětí“, ale není to pravda.

Blaha hned v úvodu svého příspěvku uvádí, že sice po tomto teroristickém útoku zahynulo v USA přibližně tři tisíce nevinných lidí, kterých je každému líto, ale nic to nemění na tom, že 11. září je ve světě symbolem něčeho jiného.

„Je symbolem statisíců nevinných lidí, kteří neumírali v Americe, ale kvůli Americe,“ stojí si Blaha za svým a tuto myšlenku dále rozvádí.

Na sociální síti tak vyzývá, aby si lidé vzpomněli na jiné 11. září, a sice to z roku 1973.

„Americké tajné služby pomohly odstranit demokraticky zvoleného levicového prezidenta Salvadora Allendeho v Chile. Krutě a krvavě. Allende během převratu zemřel,“ připomněl a zdůraznil, že je dodnes jedním z nejsilnějších symbolů levicového hnutí po celém světě.

Tálibán na USA teroristy neposlal…

„Vzpomeňte si na rok 2001, co následovalo po 11. září. Prakticky okamžitě válka v Afghánistánu, kde umírali nevinní lidé. Po statisících. Amerika se mstila. Zvrácenému tálibánskému režimu, který ale teroristy na USA neposlal. Mimochodem, dnes si Američané s Tálibánci v tom stejném Afghánistánu podávají ruce...“ poukazuje Blaha.

Poukazuje tak na to, že ti největší američtí demokraté pomohli zlikvidovat demokratickou vládu, protože byla levicová, a že v Chile nastoupila vláda teroru. „Na stadionech mučili lidi, odsekávali jim ruce, nelidsky je vraždili. Tisíce,“ připomíná slovenský politik s tím, že se to dělo kvůli Američanům, kteří nedokázali tolerovat demokraticky zvolenou vládu a místo ní dosadili do Chile fašistické monstrum, generála Pinocheta.

Podle slovenského politika je také velmi zajímavé, že na oběti americké války nikdo nevzpomíná se slzami v očích. „Líto nám smí být přece jen obětí v New Yorku,“ dodává.

Dále uživatele sociální sítě vybízí, aby zavzpomínali také na rok 2003, kdy Američané pod záminkou teroristického útoku z 11. září vpadli do Iráku.

„Prý válka proti teroru. Ve skutečnosti teror přinesla do Iráku americká armáda. Tato strašná válka má na svědomí, podle některých odhadů, až jeden a půl milionu obětí. Přitom Irák neměl s 11. zářím nic společného – byl to sekulární režim, který držel islamisty na uzdě,“ míní.

Blaha: Rychle jsme zapomněli na všechny další oběti 11. září

Proto Blaha tvrdí, že i toto jsou oběti 11. září a jeho dozvuků, konkrétně „oběti nespravedlivých a agresivních amerických válek“.

V další části svého příspěvku pak politik Směru-SD vysvětluje, že dnes nedokáže truchlit jen pro americké oběti teroristického útoku.

„Opakuji – je mi jich líto. Dodnes se o tom točí filmy, dodnes všichni vzpomínají. Ale nějak příliš rychle jsme zapomněli na všechny další oběti 11. září. Na statisíce Iráčanů či Afghánců. Na všechny obyvatele Chile, které umučili kvůli americkým tajným službám,“ vysvětlil.

Zapomíná se dle něj také na všechny oběti válek, které způsobily Spojené státy americké, neboť si z útoku na dvojčata v New Yorku udělaly záminku pro další krveprolití, a to ve jménu svobody, demokracie a války proti teroru.

„Není to antiamerikanismus, když řeknete o 11. září pravdu. Mějme úctu k nevinným obětem v Iráku, v Afghánistánu, v Chile a dalších zemích na Blízkém východě, jejichž stabilitu zničila válka v Iráku – dodnes kvůli tomu umírají lidé. Zaslouží si pravdu,“ myslí si Blaha.

Závěrem pak ještě dodal, že jedenácté září je den, kdy je třeba odsoudit americké války, okupaci Iráku, svržení demokratické vlády v Chile a všechny oběti válečných štváčů a teroru.

„Mějme úctu ke všem nevinným obětem, ne jen k těm, které podsouvá propaganda,“ uzavřel věc.

Teroristický útok 2011

Připomeňme, že se jednalo o sérii koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily 11. září 2001 v USA. Na svědomí je mělo 19 příslušníků militantní islamistické organizace al-Káida, kteří unesli čtyři letadla na komerčních linkách společností American Airlines a United Airlines. Dvě z nich pak narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku, zabila všechny lidi na palubě a další uvnitř budov.

Smutnou zprávou je, že při těchto útocích zemřelo celkem 2996 lidí, včetně 19 únosců. Až na 55 vojáků ze 125 obětí, které zemřely v Pentagonu, byli oběťmi civilisté, pocházející celkem z 90 zemí.