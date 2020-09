Směr-SD prosazuje odvolání dvou ministrů. Vytýká jim oklamání lidí a nezpůsobilost

Slovenská opoziční strana Směr-SD je připravena na zasedání Národní rady ve středu předložit návrh na odvolání dvou vládních ministrů. Uvedl to pro TASR mluvčí strany Ján Mažgút.

Jde o ministra financí Slovenska Eduarda Hegera za OĽaNO a ministra práce Milan Krajniaka za Sme rodina, jejichž odvolání avizoval předseda Směru Robert Fico již v srpnu. Politik tehdy uváděl, že Krajniak, jeho strana a koaliční politici oklamali voliče, když před volbami hlasovali za mnohé sociální opatření a popřeli je při minimální mzdě, obědech zdarma či 13. důchodech. Ministr financí Heger čelí ze Směru kritice z nezpůsobilosti a neschopnosti, jakož i kvůli „skandálu vytahování peněz ze státního rozpočtu” přes právníka Michala Miškovice.

Směr-SD by také mohl předložit návrh usnesení k přípravě plánu obnovy. Ten by se měl vztahovat na použití prostředků Evropské unie, například na investice do zelené ekonomiky, zdravotnictví či školství.

Dříve šéf Směru vyzval svého bývalého spolustraníka Petera Pellegriniho, aby opustil post místopředsedy slovenského parlamentu. Dotyčná funkce dle něj Pellegrinimu nepatří, protože ji ve volbách získala právě strana Směr-SD. Dodal, že na post je připraven kandidovat místopředseda Směru-SD Juraj Blanár.

Fico rovněž avizoval návrh na odvolání z parlamentních postů dalších bývalých poslanců za Směr, kteří odešli do Pellegriniho strany Hlas-SD. „Chceme požádat, aby lidé, kteří odešli ze strany Směr-SD, zvlášť Petera Pellegriniho a Richarda Raši (oba nezařazení), aby uvolnily své pozice, které jim nepatří,“ uváděl Fico s tím, že Rašiho funkce předsedy výboru pro neslučitelnost funkcí také patří Směru a na jeho místo je připraven Boris Susko. K tomu dodal, že místo předsedy výboru pro kontrolu činnosti SIS po odchodu Erika Tomáše (nezařazený) navrhují Mariána Saloňa. Na místo předsedy Výboru NR SR na přezkoumávání rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu navrhují Martina Nemkyho.