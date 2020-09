Matovič mění profesi? Uživatelé sociálních sítí se baví snímkem, na němž slovenský premiér pózuje jako modelka

Slovenský premiér Igor Matovič opět baví sociální sítě. Jeho sledující totiž pobavila nová fotografie, o níž se podělil na svém Facebooku i Instagramu. Zprvu nevinný turistický výlet tak nabral úplně jiný směr… Podívejte se, o co se jednalo.

Igor Matovič vyrazil za turistikou a navštívil slovenské Tatry. Kdo by si však myslel, že tuto jeho iniciativu lidé ocení, mýlil by se. Jeho snímek totiž vyvolal spíše posměšné reakce.

„Slovensko moje, otčina moje, krásné jsi jako ráj, jako ráj,“ napsal k fotografii.

A co bylo vlastně na fotografii tak zvláštní? Premiér na ní pózuje na zábradlí, jako nějaká modelka. Právě k té ho totiž jeho sledující přirovnávali.

„Modelka naše,“ zněl jeden z komentářů.

A přidávali se i další: „ To dáváte na kapitána, ty pózy.“ „To je ale pózička, pane premiére,“ bavili se další.

Někteří podotýkali, že se „při takových postech“ opravdu nediví tomu, že ho lidé neberou vážně.

„Igore, z tohoto bude více meme, než si lidská mysl dokáže představit,“ smál se jeden uživatel. A měl pravdu, internet totiž okamžitě zaplnilo několik vtipných obrázků.

Další pak zaujal také popisek fotografie, který ještě o něco „vylepšili“. „Slovensko moje, mám tě rád, mám tě rád, okradu tě i dvakrát, i dvakrát… Komu by se nelíbilo,“ dodávali posměšně další.

Velkáse však snesla na to, jak se Matovič do hor vystrojil. Kromě riflí si totiž na sebe vzal také tenisky, které si již v minulosti vzal k obleku.

„Bože, Bože, ani do hor se to neumí obout,“ pozastavovali se nad jeho outfitem uživatelé.

„Doufám, že si ty boty alespoň umyjete, až si je příště vezmete k obleku,“ podotkla další komentující.

Jiní uživatelé pak dali najevo i své antipatie k samotnému premiérovi: „Kdyby bylo trošku více zafoukalo, mohli jsme mít už klid.“

„I Tatry se mračí, když tě vidí pod sebou,“ podotýkali.

Vypadá to tedy, že Matovič svým výletem do hor mnoho kladných ohlasů nesklidil. A to i přesto, že se našlo několik komentujících, kteří na jeho aktivity reagovali pozitivně a mile.

Blaha zkritizoval Matoviče

Matovič však neslýchá kritiku jen od lidí na sociálních sítí, ale také od svých politických kolegů. Příkladem může být například to, že mu nedávno poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha vytkl jeho nezodpovědný přístup vůči sociální politice a navíc jej obvinil z ponižujícího a arogantního jednání a likvidace solidarity ve společnosti. Podle Blahy Matovič porušuje své předvolební sliby, jako v případě avizovaného snížení platu poslanců.

Poslanec Národní rady SR tak nenechal na předsedovi slovenské vlády ani nit suchou. Blaha nemá sebemenší pochyby o tom, že předseda OĽaNO se nejvíc zajímá především o vlastní popularitu, než o blahobyt svého národa. Zdůraznil ale především morální stránku jeho přístupu, když připomněl zřízení tzv. Fondu vzájemné pomoci a příslušné webové stránky. Podle Blahy Matovič tímto krokem spíše imituje sociální politiku a nutí obyvatelstvo žebrat o pomoc.