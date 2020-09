SNS se rozpadá? „Delegáti schválili kolektivní sebevraždu,“ říká Rafaj o znovuzvolení Danka. Jak reagoval Hrnko?

Podle informací Dankovi svůj hlas odevzdalo 88 delegátů, zatímco Hrnka podpořilo jen 22 delegátů.

„Mám pocit, že delegáti schválili kolektivní sebevraždu. Proč to tak udělali, to je na nich,“ řekl deníku nespokojený Rafaj.

Normální lidé podle něj vyvodí odpovědnost a je smutné, pokud to někdo nedokáže. Neumí si prý představit návrat voličů a sympatizantů ke straně, která není schopna jednoznačně vyslat signál k obnově a kráčet dál. „Politická kultura dnes dostala velmi tvrdou facku,“ dodal pro Pravdu Rafaj.

„Slota byl jaký byl, ale věděl, kdy odejít. Danko neví, co má dělat? Neví to ani těch 88 lidí, kteří jsou mu zavázáni, on je nominoval a odsouhlasil je na předsednictvu? Vždyť zde jsou vážné pochybnosti, zda jsou demokratické stanovy,“ pokračoval.

Rafaj se navíc obává, že národní politika na Slovensku na jistou dobu úplně skončila. „Vlivem konkrétních lidí, kteří si nedohlédnou na špičku svého nosu. Šéfem parlamentu, i vlády, je alfa samec a nyní ho máme potvrzeného i my. Člověku se chce normální plakat,“ uvedl exposlanec.

Novináři se jej poté zeptali, zda po sněmu zůstane členem SNS. Odpověděl, že ještě není rozhodnut. „Musím se na to vyspat a pak se rozhodnu,“ prohlásil v sobotu Rafaj.

Anton Hrnko, který byl dosud místopředsedou SNS, prohlásil, že i po neúspěchu ve volbách ve straně zůstává.

„Musím se nějakým způsobem zařídit tak, abych byl užitečný. Mám na Slovensku ještě co říci a vím jak, kde a kdy,“ uvedl.

„Celá procedura byla udělána tak, aby to tak skončilo. Gratuluji panu Dankovi k nové funkci. Myslím, že to nebude mít lehké, ale já půjdu svou cestou,“ dodal Hrnko.

Připustil, že někteří členové SNS po sobotním sněmu ze strany odejdou. „Množství delegátů hlasovalo v rozporu s tím, jaké měli mandáty od svých členů a předpokládám, že ti členové ze strany odejdou,“ řekl.