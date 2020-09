„Padali jsme a vstávali,“ vyslovil se ke svému úspěchu Danko. Chmelár však mluví o debaklu SNS a karikaturách politiky

Podle jeho slov premiér Igor Matovič možná neví, co „s tímto státem“, ale pokud si Andrej Danko myslí, že on je alternativou této vládě, tak ztratil poslední zbytky soudnosti.

„Nejde ani tak o to, že slíbil, že odejde, a pak si to rozmyslel – je normální, že lidé mění svá rozhodnutí pod vlivem různých okolností. Jde spíše o to, že pod vedením Andreje Danka SNS utrpěla debakl a myslet si, že ten, kdo ho způsobil, ho i napraví, je karikaturou politiky,“ poznamenal autor příspěvku.

V této souvislosti Chmelár vyjádřil i politování nad tím, že pro Slovensko a tamní poměry nejde o nic výjimečného, spíše je pravidlem, že ten, kdo stranu založí, ji i zničí.

„Ani to, že ho podpořila většina delegátů, nic neříká o jeho kvalitách, ale o závislosti členů SNS na člověkovi, který finančně stále drží ‚klíče od míchačky‘,“ pokračuje ve své kritice historik.

Na konci svého komentáře pak Chmelár odkázal na případy jiných politických hnutí v sousední zemi.

„Delegáti tohoto sněmu však nejsou ničím jiným než malou společenskou bublinkou odtrženou od reality, přesně jako členové SDĽ, HZDS či SDKÚ, kteří včas nepochopili, že je změna nevyhnutelná,“ uvedl.

Připomeňme, že Slovenská demokratická a křesťanská unie je v současné době mimoparlamentní stranou, kdežto Hnutí za demokratické Slovensko a Strana demokratické levice zanikly.

Ze strany politika nechyběla ani prognóza, která se týká budoucnosti Dankovy strany.

„Navíc, když se začnou trestně řešit kauzy SNS, Danko s sebou strhne celou stranu. Ale, jak se říká, kdo chce kam, pomozme mu tam,“ podotkl.

Trnitá cesta

Co se týče Danka a jeho reakce na včerejší úspěch, dotyčný vyslovil poděkování a připomněl hodnoty trany a skutečnost, že SNS měla vždy těžký politický osud.

„Děkujeme za důvěru po těžkém jednání. V roce 2012 nám s Jarem Paškou nikdo nevěřil. Padali jsme a vstávali, to nás učí a posiluje. Postupnou prací jsme to dokázali,“ uvedl na sociální síti.

Dodal také, že SNS stojí na národním, sociálním a křesťanském pilíři. Zároveň vyzdvihl, že národní zájmy jsou ohroženy snahou o maďarskou autonomii.

Rovněž doplnil, že se sociální pilíř oslabuje rušením výpočtu minimálního důchodu, snižováním 13. důchodu, rušením stravenek, ohrožováním rekreačních poukazů, obědů zdarma a mnoha jiných.

Navíc se podle jeho slov liberálové snaží oslabit církev odlukou a znovu aktivizovat Istanbulskou úmluvu.

„Jsem přesvědčen, že to chce čas a lidé pochopí, že jsme to mysleli dobře a vrátí se k nám. Jen tehdy dokážeme znovu bojovat a měnit zákony, jak se nám to podařilo 2016 – 2020,“ podotkl s dovětkem, že jich poslanci SNS předložili z celé koalice nejvíce.