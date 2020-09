Psychopatický manipulátor, slaboch a zbabělec. Chmelár se ostře pustil do Matoviče kvůli jeho pandemickým opatřením

Ve svém facebookovém příspěvku s ní přišel zejména slovenský politik a historik Eduard Chmelár, ovšem nekonzistentnost při přijímání rozhodnutí v oblasti protiepidemiologických opatření se stala pouze záminkou k tomu, aby Chmelár vyslovil své úvahy ohledně toho, co si o osobnosti slovenského premiéra myslí.

„Na současném premiéru Igoru Matovičovi mi nejvíce vadí to, že jako muž je neuvěřitelný slaboch a zbabělec, který neumí unést vlastní odpovědnost. Vymlouvá se na manželku, na prezidentku, na hlavního hygienika, skrývá se za rozhodnutí Pandemické komise a jiných orgánů. Když jsou výsledky dobré, přivlastňuje si je, když ne, tváří se, že on byl od počátku proti nim,“ vyjmenoval své postřehy Chmelár a shrnul, že se takto chovají jen „psychopatičtí manipulátoři“.

To, jakým premiér Matovič je ve skutečnosti politikem, popsal pak Chmelár prostřednictvím jednoho historického příkladu.

„Před desítkami let přišel sovětský vůdce Leonid Brežněv do jedné ruské obce. Zavítal do řeznictví a zeptal se, zda mají klobásu. Vystrašená prodavačka se zmateně podívala na prázdné pulty a zavrtěla hlavou. ,Jak to?!´ rozčílil se Brežněv. ,Pracující lid nemá klobásu?!´ křičel a obrátil se na svého tajemníka: ,Ihned to zařiďte!´,“ vyprávěl příběh Chmelár.

Dodal pak, že od té doby měla ta vesnice každý den čerstvé maso , zatímco sama příhoda se stala legendou. „Když bylo lidem těžko, povídali si mezi sebou neuvěřitelné, který mohl všechno zařídit. To, že nikde jinde maso nebylo, už zajímalo málokoho…“ poznamenal Chmelár.

Tímto příběhem chtěl historik poukázat zejména na to, že přesně takové image si vytváří kolem sebe Igor Matovič, jenž podle Chmelára přijímá rozhodnutí, která možná nejsou logická, ale vytváří zdání, že jsou učiněná kvůli snaze pečovat o lidi.

„Vláda zavírá hranice s Českem, ale nechává otevřené hranice s Ukrajinou, ačkoli nejvíce nakažených přichází právě odsud. Zatímco bude Jeho Igorodie přijímat takové chaotické rozhodnutí a dokud lidé nebudou vidět v protiepidemiologických opatřeních logiku, nelze očekávat, že se obyvatelstvos bude chovat disciplinovaně,“ uzavřel celou věc slovenský politik a historik Eduard Chmelár.

Česko na seznamu rizikových zemí

Úřady Slovenské republiky od pátku zařadily Česko na seznam rizikových zemí. Může za to vývoj epidemiologické situace kvůli koronaviru.

„Česko se s ohledem na vážný pandemický vývoj stává ‚červenou´ zemí. Rakousko a Maďarsko zatím zůstavují zelené s výhradami, pro Ukrajinu zpřísníme pravidla v nejbližších dnech,“ uvedl na Facebook Martin Klus, státní tajemník slovenského rezortu zahraničí.

Dle jeho slov uplatňuje slovenský krizový štáb pro cestující z Česka kontrolu formou testu na koronavirus či pětidenní karanténu a následné testování. Výjimkou mají být pendleři, studenti, pedagogové, výzkumní a sociální pracovnici, zdravotníci, zemědělci, pracovníci v kritické infrastruktuře, řada sportovců a umělců.

Další opatření na Slovensku

Ministr zdravotnictví SR Marek Krajčí v pátek po jednání Pandemické komise Vlády SR promluvil o nových opatřeních.

Podmínky pro pořádání hromadných akcí se mají na Slovensku od října opět zpřísnit. V exteriéru se jich v zelených okresech bude moci zúčastnit nejvíce 200 lidí, v interiéru 100. V oranžových a červených okresech budou moci mít exteriérové akce 100 a interiérové 50 účastníků. Taková situace má být i v hlavním městě Bratislava. Účast na svatbách se má od 1. října omezit na 30 lidí.

Pandemická komise Vlády SR doporučuje zákaz návštěv v domovech sociální péče v červených a oranžových okresech Slovenska. Stejně nedoporučuje organizace v těchto oblastech rodinných oslav. Seniorům také doporučuje nechat se očkovat proti chřipce a pneumokokovým onemocněním.

Od středy 16. září bude zakázáno organizovat hromadné akce v provozech veřejného stravování a v ubytovacích zařízeních, výjimkou jsou svatby a posezení po pohřbech. Zpřísní se i podmínky pro sportovní kempy.