Poslanec Směru-SD Blaha: Kdybych chtěl zotročit lidi, vymyslel bych pandemii

Slovenský poslanec Směru-SD Ľuboš Blaha se na svém účtu na Facebooku vyjádřil ke koronavirové pandemii. A vypadá to, že i on má na věc svůj vlastní názor. Přirovnal ji totiž k zotročení lidí a zazněla i taková slova jako fašismus.

Hned v úvodu svého příspěvku Blaha prohlásil, že kdyby chtěl zotročit lidi, vymyslel by pandemii. Vzápětí to vysvětlil tím, že jejím jménem na Slovensku budete moci zavést i fašismus a ještě vám budou lidé děkovat.

„Lidé se nejsnáze zotročují tehdy, když jsou paralyzováni strachem. Když mají obavy o svůj život a zdraví. Když jsou v šoku. Slavná kanadská teoretička Naomi Kleinová to kdysi v knize Šoková doktrína pojmenovala výstižným pojmem – katastrofický kapitalismus,“ pokračoval politik.

Podle poslance NR SR si tak můžeme všimnout například toho, že většinu neoliberálních reforem v posledních dekádách zaváděli po celém světě právě v době, kdy byli lidé vystrašení a dezorientovaní. Dodává, že se vyvolá například válka, majdan nebo nějaká teroristická hrozba, aby se lidé dobrovolně vzdávali svých práv. A uvádí konkrétní příklady.

„Tak to bylo v bývalém Československu, v němž se skrz antikomunistickou hysterii po roce 1989 lehce prosadily syrové neoliberální reformy, zlikvidovali se sociální jistoty lidí a rozprodal se stát,“ podotýká.

Covid je tvůrčím pokračováním systémového rysu kapitalismu

Dle něj to tak bylo ku příkladu v Iráku , do kterého vpadla americká armáda. Stejné to bylo i v Latinské Americe, kde pod záštitou boje proti terorismu proamerické loutkové vlády vraždily a mučily lidi. Dle Blahy totiž strach legitimizoval vše – dokonce i fašistické praktiky.

Slovenský politik si rovněž stojí za tím, že moderní kapitalismus potřebuje vyvolávat strach, aby mohl pohodlněji zbavovat lidi jejich občanských, politických a sociálních práv.

„Covid je jen tvůrčím pokračováním tohoto systémového rysu kapitalismu. Klíčovou otázkou ale je – jak přimět lidi, aby se dnes dobrovolně zbavovali svých práv?“ ptá se.

Podle jeho slov se vyzkoušelo mnohé – například rusofobie, která ale nezabírá. To Blaha vysvětluje tím, že na Západě jen ti největší blázni věří tomu, že je Rusko pro USA či Evropu hrozbou, která nás chce ovládnout.

Stejně tak se vymýšlí i „hybridní války“, aby se mohla omezovat svobodu slova. Ale ani to nezabírá, protože si lidé svou svobodu brání.

„Našel se jiný způsob. Pandemie. Ve jménu obav o zdraví se zavírají hranice, likviduje se právo na shromažďování, státu se umožňuje špehovat telefony lidí, omezuje se svoboda slova a svoboda pohybu, stát se postupně fašizuje… A ještě se najdou takoví, kteří tomu tleskají,“ míní.

To je ale podle politika na jednu stranu v době všeobecné hysterie přirozené. Když se totiž lidé bojí, konají zkratovitě. „Stejně to funguje i před každou válkou – pokud se země cítí ohrožena, nepřátele zbavují práv a lidé se beze slov zbavují svobody. Dnes se nevyužívá strach z války, ale strach z nemoci,“ uvádí.

Komu koronavirus svědčí a prospívá?

V příspěvku slovenského politika padla také zmínka o tom, pro koho je tato nemoc prospěšná. Podle jeho mínění je totiž covid obvzvlášť výhodný pro korporátní kapitalismus.

„Nejenže mohou vlády zbavovat lidí sociálních práv, likvidovat odbory a snižovat platy, ale drastická opatření ničí prakticky všechny malé a střední podniky. Udrží se jen velké nadnárodní korporace, které zkoncentrují bohatství ve svých rukou,“ zní jeho slova.

Další nejzranitelnější skupinou jsou pak senioři a ti, co trpí chorobami. Proč? Protože přesně takových lidí se systém potřebuje zbavit, myslí si Blaha. Ve hře jsou totiž miliardy z důchodových systémů a zdravotních systémů. „Covid někomu přišel až velmi vhod,“ argumentuje.

Za zmínku stojí ale také země rozvojového světa, v nichž je situace nejdramatičtější, jelikož ve slumech, bez hygieny, bez funkčních států a zdravotnických systémů, je úmrtnost nejvyšší.

„Základní otázka lidských dějin – qui bono? V čí prospěch? Odpověď je jasná: Covid vyhovuje v první řadě těm nejsilnějším, těm nejbohatším, těm nejmocnějším. Tzv. elitám,“ vidí to jasně Blaha.

Covid je těžký omyl

Díky tomu všemu se dle Blahy dostávají pod kontrolu celé národy a vyvolává se atmosféra hrůzy. Skrz to dochází také k fašizaci společnosti, ničení životů chudých vrstev společnosti a lidé jsou obíráni o svobodu.

„Covid není jen zdravotnický fenomén, je to těžký omyl. Pro vlády se může proměnit v nástroj na zotročení obyvatelstva. Pro vnucování neoliberálních reforem. Na pacifikaci odporu. Přesně o tom hovoří teorie katastrofického kapitalismu,“ zmiňuje politik.

V příspěvku tak všechny vyzývá, abychom se nenechali jménem covidu terorizovat a vnucovat si totalitní logiku, že existuje jen jedna pravda a každý, kdo covid nepovažuje za jediný problém lidstva, je konspirátor a extremista.

„Nepodlehněme hysterii a nenechme si ukrást naši svobodu – už nikdy nám ji nevrátí zpět. Musí zde existovat svobodná diskuse o tom, jak se bránit pandemii a co za tím vším stojí. A to není téma pouze pro epidemiology. To je legitimní otázka pro celou společnost,“ dodává.

V závěru pak píše, že bychom si měli dobře všímat toho, co se děje kolem. „Začíná přituhovat a řítíme se do pekla. Rozumné a přiměřená opatření – ano. Ale pandemický fašismus – ne,“ uzavřel věc politik.