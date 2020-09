Matovič prozradil, kdy se vzdá svého titulu. Ohradil se i proti obvinění na adresu manželky. Neukradla ani euro, tvrdí

Podle vlastních slov, premiér se vzdá svého titulu v případě, pokud to bude napsáno v zákoně. Přiznal se také, že se na posledních ročnících svého studia výuce moc nevěnoval, protože v tu dobu již začal podnikat. Vyjádřil se i k obvinění vůči své manželce v souvislosti s kauzou Arca Capital. Poznamenal přitom, že o finance své choti se nestará.

Během dnešní relace TA3 předseda slovenské vlády Igor Matovič uvedl podmínku, při které se vzdá svého vysokoškolského titulu. Zmínil totiž, že to pro něj nebude činit žádný problém, pokud to bude napsáno v zákoně. Opakovaně se přiznal, že se na posledních dvou ročnících svého studia na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě převážně flákal, větší důraz přitom kladl na podnikání, do něhož se pustil již během studia. Právě proto samotné studium pro něj už nebylo zase tak důležité, říká Matovič. Slovenský premiér stále trvá na tom, že o jakýchkoliv stopách plagiátu ve své diplomové práci nikdy netušil.

Investice manželky

Nenechal Matovič stranou ani obvinění na adresu své manželky Pavlíny Matovičové v souvislosti s jejími investicemi. Připomeňme, že před několika dny se objevila nepotvrzená informace o tom, že manželka slovenského premiéra kdysi investovala 10 milionů eur do skupiny Arca Capital, která se nyní dostala do finančních potíží kvůli následkům pandemie covidu-19. Uvádělo se, že Pavlína Matovičová byla údajně zvýhodněná, a to prostřednictvím předčasné výplaty jejího vkladu.

Předseda slovenské vlády tyto spekulace jednoznačně odmítl. Zdůraznil, že jeho manželka ani nikdy neinvestovala do skupiny Arca Capital. Dodal přitom, že jeho choť má tři směnky v celkové hodnotě 600 tisíc eur v jiné skupině, a sice v Arca Investments. Popřel rovněž i tvrzení, že by předčasně vybírala nějaké prostředky. Podle přiznání premiéra, o finance své manželky nezajímá už 14 let, ujistil však, že žádné peníze neukradla.

„Moje manželka neukradla ani euro,” prohlásil Igor Matovič během relace TA3.

Reakce Matoviče na zhoršení epidemiologické situace

Prudký nárůst počtu nově nakažených koronavirem v sobotu na Facebooku okomentoval slovenský premiér Igor Matovič. Přiznal se, že celá situace se vyvíjí kritickým směrem.

„V první vlně jsme to společně zvládli na evropskou jedničku a o takových číslech se nám ani nesnilo. Vyhráli jsme to proto, že jsme si navzájem důvěřovali a našimi klíčovými zbraněmi bylo zodpovědné dodržování pravidel, hygiena a poctivé nošení roušek,“ prohlásil premiér.

Matovič také netajil rozhořčení, že roste i počet lidí, kteří pochybují o opatřeních. Přiznává, že i na jaře byli lidé, kteří potřebovali všem dokázat, že je „nikdo omezovat nebude“, ale i navzdory nim se to zvládlo. To prý ale nyní neplatí.

„Jednoduše – zodpovědných bylo výrazně více než těch druhých. Dnes však situace začíná být kritická. Těch druhých i mezi jinak rozumnými lidmi výrazně přibývá… A proto logicky přibývá i nakažených,“ myslí si Matovič.