Že by OĽaNO zvonil umíráček? Pellegriniho Hlas už je na 2. místě a jde o symbolický rozdíl

Pokud by se volby do Národní rady (NR) SR konaly v těchto dnech, zvítězilo by Matovičovo hnutí OĽaNO se ziskem 17 procent hlasů. Na druhém místě by skončila vznikající strana Hlas-SD, kterou by volilo 16,9 procenta respondentů. Třetí by byla SaS se ziskem 11,9 procenta hlasů.

Do parlamentu by se dostalo spolu sedm stran. Čtvrtou nejsilnější stranou by byl podle průzkumu Směr-SD, kterému by dalo hlas 9,1 procenta oslovených.

Vyplývá to z průzkumu, který od 14. do 18. září na vzorku 1007 respondentů realizovala agentura Median SK pro RTVS.

Zakladatel Hlasu a bývalý premiér SR Peter Pellegrini svou radost z výsledků neskrývá a děkuje svým příznivcům na sociální síti za důvěru.

„Velmi nás těší, že pro významné množství lidí dnes HLAS - sociální demokracie představuje reálnou alternativu vůči současné vládě. Uděláme vše pro to, abychom vaši důvěru nezklamali,“ slíbil politik.

Většina poznámek reagujících ukazuje, že lidé zpochybňují údaje, které se týkají prvního místa v dotyčném žebříčku.

„Průzkumem nevěřím!!! Nerad se vyjadřuji k politice, ale jsem hluboce přesvědčen, že první místo nepatří prezentovanému seskupení,“ vyslovil se Jan Žitňanský.

„Jsem přesvědčena, že OĽaNO ani zdaleka nedosahuje uvedené procento,“ zazněl stejný názor od Oly Cochové.

„Strašně by mě zajímalo, kteří primitivové by stále volili Matovičovo OĽaNO. Asi jen takoví psychopati, jako je i on sám,“ napsal Miroslav Majer.

Od některých sledujících nechybí v komentářích i černý humor.

„Že by OĽaNO zvonil umíráček? Na pohřeb přinesu nejdražší věnec!“ uvedla Olga Kollova.

„Už Matelkovi zvoní zvony“ napsala Slavka Slavica Pašiaková.

Některým uživatelům sociální sítě se nelíbily výsledky strany Richarda Sulíka.

„Nezdá se mi, aby SaS bylo před SMĚREM!!!!!“ podotkla Maria Dudášová.

„SaS? Bůh nás ochraňuj před Sulíkem,“ vyslovil obavy Slavomír Benčat.