Slovenští policisté obvinili ukrajinského převaděče. Pomohl převézt pět nelegálních migrantů

K zadržení došlo v katastru obce Krčava v okresu Sobrance. 39letý Ukrajinec převáděl z Ukrajiny na Slovensko jednu ženu a čtyři muže.

„Tento případ je výjimečný tím, že mezi cizinci je žena z afrického Kamerunu, dva muži z Eritrey a jeden ze Somálska. Další cizinec pochází ze Sýrie a uvedl, že z domovské země odešel kvůli válečnému stavu a na Slovensku chce požádat o azyl,“ napsala policie.

Dále uvedli, že přes les na slovenské území přecházeli celkem dva dny. Na cestě ze svých zemí však byli již několik měsíců.

„Převaděčům platili vždy při přechodu různými zeměmi. Jeden z migrantů zaplatil převaděčům za cestu z Ukrajiny na území Slovenska 2000 eur,“ konstatovali.

Co se týče zadrženého muže, tomu hrozí po dokázání viny trest odnětí svobody od sedmi do deseti let.

Slovensko jako vysněný stát

Na konci srpna jsme informovali , že v podvozku českého kamionu se na Slovensku ukrývali dva migranti. Kamion vezl kukuřici z Maďarska a černé pasažéry odhalila náhodná policejní kontrola v Kalné nad Hronom v okresu Levice. Český řidič o migrantech nevěděl.

Migranti z českého kamionu vyskočili v obci Kalná nad Hronom ve chvíli, kdy kamion chtěli zkontrolovat policisté. Jde o pětadvacetiletého muže z Maroka a šestadvacetiletého muže z Tuniska.

Oba muži zvolili velmi odvážný způsob přepravy, když se drželi pod nápravou kamionu. Od poslední pauzy řidiče tak migranti urazili téměř sto kilometrů. Oba cizinci cestovali přes Turecko, odkud mířili do Evropy. Bez dokladů se na Slovensko dostali přes šest států (Řecko, další balkánské země a Maďarsko), s sebou měli peníze na jídlo.

Oba uvedli, že cestují již šest týdnů a jejich cílovou destinací mělo být Slovensko. Mladší z dvojice uvedl, že ho láká Bratislava a splnil si sen. „Když mi bylo deset, mým snem bylo Slovensko. Slovenští lidé jsou dobří,“ vysvětlil.