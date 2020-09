Ve stopách Ruska? Slovensko hlasí pokrok ve vývoji vakcíny proti covidu-19

Vývoj vakcíny proti covidu-19 má zatím dobré výsledky ve slovenských laboratořích. Dokonce i bez nežádoucích vedlejších účinků. Tým odborníků vyvinul nový typ vakcíny, který by měl vyvolat dostatečnou imunitu vůči koronaviru i u lidí starších 70 let.

Po celém světě vědci pracují, aby měli vakcínu proti koronaviru jako první. Na vakcíně již pracuje tým slovenských odborníků. Protilátky, které vznikly, zcela zničily živý koronavirus. U myší tato nová vakcína produkovala vysokou koncentraci protilátek.

Slováci již dokončili první část předklinických studií. Podařilo se jim zabránit tomu, aby se virus vstoupil do buňky a rozmnožil se. Zatímco jiné vyvíjející se vakcíny nabízejí mnoho podnětů k imunitnímu systému a mají větší tlak, slovenská vakcína je podle odborníků zaměřena velmi specificky a imunitní systém se zaměřuje pouze na to, co má.

U myší očkovaných touto slovenskou vakcínou nebyly dosud pozorovány žádné nežádoucí účinky. Experti chtějí zahájit klinické testy na lidech do konce tohoto roku.

Nejprve to budou desítky, pak stovky až tisíce dobrovolníků. Někteří dostanou tuto novou vakcínu, jiní zcela jiný typ vakcíny a poslední skupina jen placebo. Budou sledováni nezávislými odborníky, kteří posoudí, zda došlo k náhodným změnám nebo zda jsou způsobeny testovanou vakcínou.

Společnost stále vyvíjí vakcínu bez státní podpory. Celý proces stojí desítky milionů eur. A protože nechtějí vynechat žádnou fázi procesu, budeme muset počkat, až se vakcína dostane na naše kliniky.

Sputnik V

Ministerstvo zdravotnictví RF v srpnu zaregistrovalo první na světě vakcínu proti covidu-19, která byla vyvinuta v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji a vyrábí se ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic. Náměstkyně starosty města Moskvy pro otázky sociálního rozvoje Anastasie Rakovová oznámila, že 9. září začala v Moskvě vakcinace proti koronaviru v rámci klinických studií vakcíny po její registraci.

Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško oznámil, že v Rusku jsou nyní registrovány dvě domácí a dvě zahraniční vakcíny proti koronavirové infekci.

Upřesnil, že jedna z těchto vakcín je vyvíjena centrem Vektor Rospotrebnadzoru, druhá Chumakovskou univerzity, třetí je čínská vakcína Sinopharm a další vakcína je založená na adenoviru šimpanze AstraZeneca.

Dříve Sputnik také informoval, že o ruskou vakcínu projevilo zájem až 50 zemí, včetně afrických a asijských zemí.