„Opatření by neměla být překvapením pro veřejnost.“ Slovenská prezidentka Čaputová kritizuje komunikaci státu

Prezidentka ve svém příspěvku uvedla, že dobrou zprávou pro Slovensko je zajištění antigenového testu na covid-19, který výsledek ukáže do několika minut. Naopak si myslí, že je potřeba zlepšit komunikaci ze strany státu a jeho institucí.

Zároveň slovenská prezidentka také vyzývá, aby lidé dodržovali doporučení hygieniků. Podle ní aktuální situace vyžaduje větší míru obezřetnosti, vyhýbání se místům s vysokým rizikem nákazy a důsledné respektování opatření a doporučení hygieniků a epidemiologů.

Prezidentka důsledně kritizuje komunikaci států a přidává doporučení, jak by taková komunikace měla vypadat.

„Opatření by neměla být překvapením pro veřejnost a mají být předvídatelné. Jako jsme měli stejný plán uvolňování po první vlně, měli bychom umět lidem dopředu ukázat, jaká opatření stát zavede, pokud se situace zhorší,“ píše Čaputová.

„Opatření, která stát zavádí, musí vycházet z dat a odborných posudků expertů a expertek. Jejich autorita je dnes velmi důležitá,“ pokračuje slovenská prezidentka.

„Opatření by měla být srozumitelná a férová, to znamená pro případy se stejným rizikem šíření viru by měla platit stejná omezení,“ uvádí třetí bod.

„Veřejnosti bychom měli prezentovat pouze ta opatření, která jsou definitivní a mají i nejvyšší politickou podporu. Aby se nám nestávalo, že v éteru koluje množství opatření a není jasné, které z nich a kde vlastně platí. Nepřehlednost a nesrozumitelnost opatření bude vždy zdrojem odporu veřejnosti,“ uvádí Čaputová.

„V boji s pandemií je kromě odbornosti velmi důležité i efektivní řízení přijímání rozhodnutí a jejich výkonu. V návaznosti na to je stejně důležitá komunikace s veřejností a odpovědnost za ní. Náš společný úspěch tedy stojí na dvou pilířích, řízení ze strany státu a odpovědnost, solidarita každého z nás. Potřebujeme si znovu a znovu připomínat, že smyslem tohoto úsilí je ochrana zdraví a životů těch nejzranitelnějších,“ vyzývá prezidentka.

„Přijímání opatření je potřebné navázat na rychlou a efektivní kompenzaci ztrát. Obzvlášť to nyní platí v oblasti kultury a sportu, protože jde o profese a segmenty, kterým se po první vlně nepodařilo dostatečně pomoc,“ píše Čaputová poslední bod.

V závěru svého příspěvku prezidentka Čaputová píše, že první vlnu Slovensko zvládlo i za cenu omezení sociálních kontaktů a utlumení ekonomiky. Podle prezidentky si dnes nikdo nepřeje, aby došlo ke stejné situaci. Zároveň vyzývá k obezřetnosti a dodržování opatření a hygienických pravidel.

Připomíná také, že ve druhé vlně je na tom Slovensko zatím lépe než okolní státy.

„Řešení situace si vyžaduje nás všechny, naši empatii, solidaritu se slabšími, ohleduplnost. Nic víc a nic méně. Zvládneme to,“ píše na úplný závěr Čaputová.

Koronavirus v Česku

Během úterního dne bylo v České republice odhaleno 2394 nových případů nákazy covidem-19. Jedná se tak o druhý nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. V této souvislosti je silná poptávka po vakcíně proti koronaviru a českým vědcům se povedlo úspěšně dokončit první fázi vývoje vakcíny.

Podle čísel zveřejněných na webu ministerstva se od prvního březnového dne, kdy se objevil první případ nákazy v zemi, potvrdilo 53 158 případů, asi polovina lidí se z nemoci vyléčila a podlehlo jí 531 osob.

Momentálně se s nemocí potýká 25 600 osob, ale nutno podotknout, že většina má slabý průběh. Co se týče hospitalizace, tu momentálně potřebuje 581 pacientů, z toho 115 z nich je ve vážném stavu. Hospitalizovaných pacientů začalo přibývat, v porovnání se začátkem září bylo v nemocnici o 400 lidí méně. Během září také přibylo zemřelých, konkrétně více než 100 osob.