Blaha byl v parlamentu tvrdě kritizován. „Vy jste mydlil berana!“ vzkázal mu Matovič

Čtvrteční interpelace v Národní radě Slovenska zahrnovala nepříjemné pro Igora Matoviče otázky týkající se investic jeho manželky do společnosti Arca Investments, a to ve výši 600 tisíc eur. Přitom v průběhu interpelace poslanec Ľuboš Blaha označil Pavlínu Matovičovou za bílého koně, následně však výrok trochu upravil a uvedl, že by se jí víc hodila role bílé klisny. Tímto se slovenský poslanec snažil říct, že předseda OĽaNO zneužívá ženy za účelem realizace svých machinací v různých oblastech života, jako například v případě daňových podvodů či plagiátu ve své diplomové práci.

Vyjádření Blahy na adresu své manželky Matovič zjevně neunesl a jako odpověď nazval slovenského poslance idiotem. Nebyl to však poslední triumf, který slovenský premiér včera vynesl. Dále totiž sdělil, že před třemi lety údajně dostal dopis od spolužáka Ľuboše Blahy, který v něm popsal, jak nynější slovenský poslanec měl pohlavní styk se zvířetem.

„Popisoval mi tam situaci, jak jste teda byli na nějaké zkoušce, anebo bakalářka to byla, něco takového. A potom jste celí šťastní, teda že jste společně jako tým udělali tu zkoušku, šli něco popít. Pak jste šli okolo jedné zahrady a v té zahradě byl nějaký beran. Vy jste přeskočil a prý jste mydlil toho berana,” pronesl Matovič během včerejší debaty.

Reakce Ľuboše Blahy

Později se slovenský poslanec za Směr Ľuboš Blaha vyjádřil k celé situaci, k níž došlo ve čtvrtek na půdě Národní rady. Podle politika označení „bíla klisna” nemyslel jako urážku vůči Pavlíně Matovičové, ale spíš jako metaforu.

„Myslel jsem to úplně nevinně – ,bílý kůň´ v ženském rodě. Žádná urážka – jednoduše jde o nastrčenou osobu, přes kterou se přepírají podvody. Metafora. Nic zlého si o jeho ženě nemyslím, je to na pohled milá dáma, jen mě mrzí, že ji takto její vlastní manžel zneužívá na podvody,” vysvětlil svou myšlenku slovenský politik.

Co se týče kontroverzní historky, kterou uvedl Matovič, ta podle Blahy svědčí o psychologických problémech samotného premiéra. Nicméně, píše Blaha, tento výrok Igora Matoviče se může stát důvodem pro podání trestního oznámení.

„Toto fakt vyšlo z úst předsedy Vlády Slovenské republiky. Na toto existuje jediná odpověď – kazajka… Ruku na srdce – koho by už proboha napadlo v pozici předsedy vlády hovořit v parlamentu o mydlení berana,” ptá se Blaha.