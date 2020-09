Premiér Matovič oznámil nová opatření a ve vzteku pořádně přitvrdil: Někteří lidé, s prominutím, na opatření se*ou

Na Slovensku přitvrzují opatření proti koronaviru. Od října se mají zpřísnit například podmínky pro pořádání hromadných akcí. V pátek to po zasedání Pandemické komise Vlády SR uvedl premiér Igor Matovič (OĽaNO). Ten byl však celou situací velmi rozčílen a rozhodně si nebral servítky, když prohlásil, že lidé na opatření „se*ou“.

Pokud jde o hromadné akce, v exteriéru bude nově moci sedět maximálně 200 lidí, v interiéru pak 100. Zakážou se však hromadné akce, na nichž mají lidé stát. Omezena bude i účast na svatbách, a to na 30 lidí.

„Někteří lidé, s prominutím, na opatření se*ou. Pokud při Vás stojí Bůh, začněte se chovat zodpovědně,“ prohlásil rozčíleně tamní premiér na páteční tiskové konferenci.

Vypadá to však, že situace, která nyní panuje na, pořádně vytáčí slovenského předsedu vlády. Ten už totiž neudržel nervy na uzdě a od srdce prohlásil, co si o tom všem myslí.

Co se týče dalších návrhů opatření, s jejichž pomocí komise reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci, ty by se podle hlavního hygienika SR Jána Mikase měly týkat nošení roušek na školách a hranic. Řeč přišla také na avizované zařazení Rakouska a Maďarska mezi rizikové země, o čemž premiér SR již s danými zeměmi komunikoval. Podotkl však, že poté, co tento návrh padl, se stav na Slovensku zhoršil.

„Dnes je situace u nás skoro srovnatelná s tím, jak je v to Maďarsku, a srovnatelná s tím, jak je to v Rakousku. Takže to už musí zvážit Ústřední krizový štáb, zda to má smysl,“ konstatoval.

V neposlední řadě Matovič poznamenal, že plně stojí za rozhodnutím Pandemické komise: „Nebudu více bojovat za svobodu nezodpovědných lidí.“

Následně spolu s hlavním hygienikem vyzval lidi k dodržování opatření. Podle Mikase jsou v současné chvíli nejrizikovější rodinné oslavy, svatby či noční diskotéky, zatímco v minulosti převládaly importy ze zahraničí. Vysoce rizikové jsou přitom i vysokoškolské koleje, jak upozornil prezident Slovenské společnosti infektologů Pavel Jarčuška. Ten avizoval změny v semaforu ministerstva školství.

„Diskutovali jsme o tom, že každý internát musí mít vyhrazeno jisté procento izolačních lůžek, a že vysoká škola, pokud chce a může, by měla přejít na tzv. distanční formu výuky a na koleji by měly skutečně zůstávat jen ti, kteří tam zůstat musí,“ nastínil.

Rezervy však vidí i v městské hromadné dopravě. Poukázal především na přítomnost starších lidí a přeplněnost dopravních prostředků.

Zmínka padla i o tom, že antigenní testy na covid-19, o jejichž nákupu rozhodla tamní vláda tento týden, by podle Matoviče chtěli dát k dispozici zaměstnancům domovů sociálních služeb. Každé dva týdny by se tak mohli znovu otestovat.

Matovič se pustil do kritiků

Zmiňme také to, že slovenský premiér na tiskové konferenci slovně zaútočil na doktora Igora Bukovského, který je kritikem vládních opatření proti koronaviru.

„Já mám dnes pocit, jakoby těm lidem, kteří odmítají roušky a mermomocí se staví proti jakýmkoli opatřením, jakoby jim preventivně virus napadl mozek, aniž by je samotné napadl. Uvědomte si, prosím vás, lidi, že nastal čas, abyste byli ticho. Nastal čas, pane doktore Bukovský, blázne, řeknu rovnou, abyste přestal šířit tyto konspirační bludy. Máte titul a přečtěte si Hippokratovu přísahu. Jdete proti tomu, co jste slíbil. Nejste hoden vašeho titulu. Ani já nejsem, fajn, ale ani vy nejste, pane doktore Bukovský. Přestaňte, prosím vás, šířit bludy, protože lidé na to budou doplácet životy,“ rozohnil se Matovič.

Koronavirus aktuálně na Slovensku

Zmiňme, že pokud jde o aktuální situaci u našich sousedů, vypadá to následovně: 8 600 pozitivně testovaných, 4458 aktivních případů, 44 úmrtí, 4 098 vyléčených pacientů, 185 hospitalizovaných (157 hospitalizovaných s potvrzeným covidem). Na JIP leží 16 osob a plicní ventilaci potřebuje 14 pacientů.

Ve pátek 25. září přitom na Slovensku přibyloNárodní centrum zdravotnických informací na své webové stránce covid-19.nczisk.sk rovněž uvádí, že tamní laboratoře otestovaly 6483 vzorků. Celkem tak bylo provedeno již 440 331 testů.

Uveďme, že pozitivní výsledek testu měli lidé vyšetření v okresech: Bratislava (80), Prievidza (46), Nové Zámky (40), Tvrdošín (30), Košice (24), Nitra (21), Bardejov (20), Komárno (19), Námestovo (18), Trnava (17), Sobrance (16), Spišská Nová Ves (15), Stará Ľubovňa (14), Poprad (12), Kežmarok (9), Prešov (9), Trenčín (9), Liptovský Mikuláš (8), Senec (8), Snina (8), Dolný Kubín (7), Svidník (7), Žiar nad Hronom (7), Banská Bystrica (6), Malacky (6), Michalovce (6), Topoľčany (6), Nové Mesto nad Váhom (5), Stropkov (5). Čtyři případy byly zaznamenány v okresech Galanta, Partizánske, Veľký Krtíš, po třech případech pak hlásí v okresech Banská Štiavnica, Dunajská Streda, Hlohovec, Humenné, Ilava, Košice a okolí, Martin, Pezinok, Rožňava, Trebišov. Dva případy uvádí okresy Bánovce nad Bebravou, Brezno, Čadca, Gelnica, Levice, Levoča, Piešťany, Púchov, Revúca, Skalica, Šaľa, Zvolen, zatímco jeden případ evidují okresy Detva, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Medzilaborce, Myjava, Sabinov, Senica.

Ministerstvo zdravotnictví SR také upřesnilo, že pozitivně testováno bylo 290 žen a 262 mužů, kteří jsou ve věku od několika měsíců do 90 let.